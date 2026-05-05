Inglés nativo, triple diploma y educación internacional de calidad: la propuesta del Uruguayan American School

El Uruguayan American School (UAS) combina excelencia académica, formación internacional y un entorno cercano, cada vez más elegido tanto por familias uruguayas como por familias extranjeras que eligen Uruguay para vivir de forma permanente. Con más de seis décadas de trayectoria desde su fundación en 1958, el colegio reúne a alrededor de 350 estudiantes —de más de 30 nacionalidades— en una comunidad que crece y se transforma: hoy, aproximadamente el 30 % de las familias son uruguayas, un porcentaje en aumento que refleja una mayor conexión con la realidad local.

A su vez, muchas familias internacionales permanecen varios años en el colegio, lo que permite a los estudiantes generar amistades locales duraderas y, al mismo tiempo, construir redes globales.

Uno de sus principales diferenciales es la posibilidad de egresar con un triple diploma: el uruguayo, el estadounidense y el del Bachillerato Internacional (IB). La propuesta académica integra los tres programas en un mismo recorrido, de forma clara, eficiente y sin sobrecargar a los estudiantes. Se cursan aproximadamente ocho materias en total, sin duplicar contenidos. El resultado es una formación sólida, con base local y un nivel de inglés nativo.

Estudiantes en Uruguayan American School. Foto: Cortesía Uruguayan American School.

Este enfoque convive con una comunidad educativa pequeña y cercana, donde cada alumno es conocido por su nombre. En el día a día, esto se traduce en grupos reducidos y atención personalizada. En educación inicial, las clases son de entre 12 y 15 alumnos, con dos adultos en el aula; en primaria y secundaria, los grupos alcanzan un máximo de 24 estudiantes. Se acompaña de cerca no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo personal de cada estudiante.

En esa línea, el trabajo socioemocional ocupa un lugar central. El colegio cuenta con consejeras tanto en primaria como en secundaria, que no solo intervienen cuando surge un problema, sino que trabajan de forma preventiva dentro del aula. A través de actividades planificadas, abordan temas como la gestión de las emociones, la convivencia y la prevención del bullying, integrando estas herramientas como parte del aprendizaje cotidiano.

Estudiantes en Uruguayan American School. Foto: Cortesía Uruguayan American School.

Según explica su director, Doug Murphy, PhD, el objetivo es formar estudiantes globalmente conscientes, creativos, emocionalmente inteligentes, colaborativos y con pensamiento crítico. El triple diploma, sumado al acompañamiento personalizado y la diversidad, logra que los estudiantes no solo amplíen su mirada, sino que desarrollen empatía, respeto y una comprensión más profunda del mundo.

Otro de los pilares de la propuesta es el inglés, que se incorpora de forma natural y progresiva. La mayoría de las materias se dictan en ese idioma y los estudiantes lo desarrollan en el uso diario, con apoyo personalizado a través del programa de English Language Learning (ELL) cuando es necesario. Este acompañamiento permite que cada alumno avance a su ritmo, ganando confianza para comunicarse en distintos contextos. Además, el alto nivel de inglés se debe, en gran medida, a que gran parte de los docentes son hablantes nativos.

La formación en UAS también se extiende más allá del aula. A la propuesta académica se suman actividades extracurriculares en áreas como deportes, arte, cocina, robótica y lenguas; por ejemplo, coding (programación), ajedrez, danza, karate, scouts, equitación, yoga, idiomas, tenis, ballet, béisbol, atletismo, natación y Model United Nations (simulación donde estudiantes actúan como diplomáticos de la ONU para debatir temas globales), entre otros. Los estudiantes participan tanto en la South American Activities Conference (SAAC) como en ligas locales de fútbol, básquetbol y vóley, integrándose activamente al entorno deportivo uruguayo.

Deportes en Uruguayan American School. Foto: Cortesía Uruguayan American School.

El aprendizaje en UAS es dinámico, profundo y conectado, y abre puertas tanto a universidades en Uruguay como en el mundo, desde América Latina hasta Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia. Un 24 % de los graduados en 2024 y un 18 % en 2025 eligió continuar sus estudios universitarios en el país, combinando formación internacional con proyección local.

Estudiante de Uruguayan American School. Foto: Leonardo Mainé.

Deportes en Uruguayan American School. Foto: Leonardo Mainé.

En línea con este proceso de crecimiento y proyección internacional, el colegio se prepara para una nueva etapa de liderazgo. A partir de julio de 2026, Uruguayan American School dará la bienvenida a su nueva directora, Catarina Song Chen, una educadora con amplia experiencia en contextos regionales. Su llegada acompañará la consolidación de UAS como una propuesta educativa internacional cada vez más conectada con Uruguay y el mundo.

Con admisiones abiertas durante todo el año, el colegio invita a las familias a conocer su propuesta y ser parte de esta comunidad. Además, abre sus puertas a eventos como el College Fair, instancia en la que se destaca cómo UAS prepara a sus estudiantes y abre puertas tanto a universidades internacionales como a instituciones locales, y el International Day, donde se vive de cerca el espíritu diverso y colaborativo que define al colegio.