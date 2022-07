“Un grado 3 de Udelar gana menos que un grado 1 de ANEP”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, es crítico con el proyecto de Rendición de Cuentas que el Ejecutivo envió al Parlamento. En esta entrevista con El País cuestiona, entre otras cosas, el incremento cero para la institución y la quita del adicional del Fondo de Solidaridad, que advierte implica US$ 15 millones menos por año. Por esto, alerta, se podrán abrir menos cursos en el interior. De todos modos, Arim llamó a evitar “posiciones maniqueístas” y sostuvo que con todos los gobiernos la Udelar tuvo reparos en cuanto al presupuesto.

-¿Cómo evalúa el proyecto de Rendición de Cuentas?



-Hay tres señales distintas, y alguna de ellas evolucionó en las últimas horas. La primera es que para sorpresa nuestra se quita el adicional al Fondo de Solidaridad. Y acá hay un problema: la Universidad de la República necesita ser compensada por los US$ 15 millones que estará perdiendo por año. Si nos garantizan ese dinero, no vamos a presentar objeciones. En las últimas horas algunos legisladores de la coalición se expresaron en el mismo sentido y dijeron que no lo votarían si esto no se arregla. La segunda señal es la dotación cero para la Udelar. Esto nos genera cierta frustración, sobre todo a aquellos docentes que hicieron un gran esfuerzo, en ocasiones gratuitamente, para sostener actividades que el país necesitaba en el marco de la pandemia. Y en tercer término hay que reconocer una asignación de dinero no directa a la Udelar, sino para la Intendencia de Paysandú, que permitirá incorporar un campus en este departamento, cuya propiedad y uso sí va a ser para la Universidad. Es una inversión de alrededor de US$ 7 millones de dólares y es una buena noticia.



-Uno de los reparos que presentó la Udelar tiene que ver con programas nuevos que no podrían ser financiados. ¿Cuáles son estos programas?



-Van en la misma línea de las carreras que inauguramos estos últimos tres días en el interior (en Paysandú, Salto y Tacuarembó). Esto lo hicimos con fondos que nos votó el Parlamento hace dos años. Pero con estos recursos no podemos pensar en un incremento en la cantidad de carreras en el interior durante los próximos tres o cuatro años. Ingeniería Civil es un ejemplo, un proyecto de una carrera para el regional litoral norte. Es algo que tenemos muy estudiado y que con pocos recursos -$10 millones- podría abrirse. Tampoco podemos pensar en un centro regional para el litoral suroeste, entre Soriano y Colonia. Pero hay otras carreras nuevas en el interior para las que se necesitan fondos y pedimos solamente $ 120 millones. Después, también pedimos $ 200 millones para investigadores jóvenes, que hoy en Uruguay no tienen instituciones que los absorban.

-Profesores y estudiantes universitarios han advertido que se necesitan fondos, también, para la recuperación salarial...



-Por lo que sabemos hasta ahora la recuperación salarial sería similar a la de la ANEP. Se sigue ubicando a los profesores de la Universidad en una relación de desventaja respecto a otros trabajadores del sector público y esto nos preocupa. Un grado 3 en Udelar gana menos que un docente encargado en UTEC y que un profesor titulado grado 1 de la ANEP. Además, los salarios están por debajo de los de otras universidades de la región. Para la financiación de la recuperación hay dos posibilidades: que el Poder Ejecutivo agregue dinero en algún momento o que se active un mecanismo de reasignación, algo que puede hacer el Parlamento.



-¿Cree que la Udelar tuvo un mayor apoyo durante los anteriores períodos de gobierno?



-Del punto de vista presupuestal es claro que hay una restricción en comparación con años anteriores, pero hay que poner las cosas en contexto. No lo señalo como un acto de discriminación, porque hay restricciones presupuestales importantes que sufrieron otras áreas, independientemente de la opinión que nos merezcan esos ajustes. En esto no hay que tener posiciones maniqueístas. Hay áreas que en otros gobiernos tuvieron un desarrollo importante y hay otras en las que no se lograron cambios, pero sí los hubo con el gobierno actual. Las investigaciones en plataformas marinas es un ejemplo. También cierto que en las relación de horas-docentes retrocedimos casi una década, tenemos cifras similares a 2010. Pero repito, hay que mirar esto sin maniqueísmos. La Universidad de la República es autónoma y a veces se generan rispideces con los gobiernos, pero es lo propio de la vida democrática.

-Se celebran las elecciones universitarias en pocos meses y usted se presentará a la reelección. ¿Por qué?



-Sobre todo para trabajar en la consolidación del funcionamiento de la Universidad de la República en la salida de la pandemia. Parte de la agenda que tenemos por delante tiene que ver con una nueva normalidad, que está caracterizada por un mayor uso de la tecnología de la información y la recuperación de los espacios para la presencialidad. Otros temas que deben mejorar tienen que ver con la participación de las personas del interior en la vida universitaria, porque tenemos algunas desigualdades. Pero, además, tenemos que ajustar nuestro funcionamiento. No podemos mantener los mecanismos de hace 20 años si tenemos el doble de tamaño.