Eduy21 se repliega y evalúa una "elegante" disolución

La mecha se va apagando. La discusión va a ser cuándo lo matamos, cuándo soplamos la vela. El asunto es ver cómo hacemos para que esto sea lo menos escandaloso posible, para que la salida sea elegante”, dice off the record un integrante de Eduy21. On the record, otros miembros de este colectivo multipartidario que nació en 2017 para dar vuelta el sistema educativo, sugieren lo mismo, aunque en un lenguaje más moderado.

Se podría decir que el núcleo duro de Eduy21 estuvo formado por tres personas: el exsubsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira; el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir; y el decano de la Escuela de Postgrados de la Universidad Católica, Renato Opertti. Filgueira, abandonó la organización y hoy está en la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mir continúa, y prefiere la mesura: “Eduy21 está en un proceso en el que deberá replantearse la función que cumple, si tiene un lugar en la transformación educativa. El desafío está en pensar su sentido en este nuevo contexto”. Opertti, que también sigue siendo parte del colectivo, es un poco más directo: “Eduy21 está reflexionando sobre su futuro. Está claro que sin apoyo y sin oportunidad de aportar ideas, no tiene sentido”.

Por dentro

Las primeras noticias de Eduy21 se tuvieron en 2017, pero en 2018 fue cuando logró su mayor momento de fama, tras presentar su Libro Abierto (que al principio se iba a llamar Libro Blanco, pero le cambiaron el nombre para evitar connotaciones partidarias). Este proponía varias reformas que podrían resumirse en: autonomía para los centros, más poder al MEC, cambios profundos en el modo de trabajo de los docentes y el fin de la repetición como hoy la conocemos.



El principal valor del colectivo era que verdaderamente era multipartidario. En el convergían blancos, colorados, frenteamplistas (cercanos al astorismo; muchos de los que hoy forman parte del bergarismo) e independientes. Una vez Luis Lacalle Pou -que durante la campaña electoral dio su apoyo a Eduy21- llegó al gobierno, muchos de sus miembros pasaron a formar parte de la administración. En el Partido Nacional, es el caso del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, del ala oficialista; y Guillermo Fossati, miembro de la comisión directiva del Ineed, y Ana Ribeiro, subsecretaria del MEC, de filas de Jorge Larrañaga.



También Sebastián Bauzá, actual secretario de Deporte, que llegó a la actividad política a instancias de Lacalle Pou. Del Partido Colorado están Patricia Viera, presidenta del Consejo de Formación en Educación, y Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa del Codicen, que incluso fue la referente en educación de la campaña de Ernesto Talvi. Por último, se sumó al gobierno a Héctor Bouzon, director de gestión institucional de la ANEP, que es frenteamplista independiente, o “desencantado”.



Desde Eduy21 destacan que si bien todos ellos fueron parte del grupo, “ninguno fue miembro fundador”. Y que si llegaron al gobierno no fue en representación del colectivo, “sino por ser parte de los partidos que forman la coalición”, a excepción Bouzon. Opertti señala que los únicos que ya están Eduy21 son Aristimuño y Bouzon, “que explicaron que debían manejarse con independencia”, los otros aunque no tienen una activa participación no pidieron ser dados de baja.



Fuentes de Eduy21 sostienen que si bien la organización sí hizo sugerencias a las autoridades sobre personas para tres cargos concretos, estas no fueron atendidas: es el caso de Mir -frenteamplista independiente-, que se habría planteado que fuera el director general de Primaria; el de Opertti -colorado-, que se lo mencionó para ocupar un lugar dentro del Plan Ceibal; y el de Virginia Piedracueva, quien fuera la directora del liceo N° 56, y que también es miembro fundadora, para que fuera la directora general de Secundaria.



En el caso de Mir y Piedracueva sostienen desde Eduy21 que quien no habría dado el aval habría sido Robert Silva, excandidato a la vicepresidencia con Talvi y actual presidente de la ANEP. Consultado por El País, Silva dice que “el nombre de Piedracueva se manejó para gestión de centros y no se concretó” y que “jamás pusieron sobre la mesa el nombre de Mir”.

Influencia

Silva, que en el período pasado era consejero en la ANEP, acudió a varios eventos organizados por Eduy21. En realidad, cuando nació el colectivo, eran pocos los que no estaban de acuerdo con la pertinencia de sus propuestas y no iban a sus actos.



La resistencia política más grande era la que ponía la ministra María Julia Muñoz, “quien representaba la línea de Tabaré Vázquez”, señala Opertti. Muñoz y Vázquez habían tenido también un fuerte cruce con Mir, que fue cesado del cargo de director de Educación luego de decir que el “cambio de ADN en la educación” prometido por el entonces presidente no iba a ser posible. Poco después de su salida también presentó su renuncia Filgueira. Otro opositor acérrimo fue Wilson Neto, entonces presidente de la ANEP, cercano a José Mujica y al MPP. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en tanto, no tuvo una opinión tan cerrada sobre el colectivo, y fue a la presentación del Libro Abierto, a la que también acudió quien era el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.



La otra gran oposición fueron los sindicatos, que siguen teniendo cruces con Eduy21. El último fue la semana pasada, cuando la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) puso en Twitter un largo alegato en contra de la extinción de los Consejos de Educación y la eliminación de la participación docente en la gobernanza, algo que se efectivizó el jueves y que fue resuelto a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Fenapes publicó que se retiraban cargos, mientras se les daban otros a miembros de Eduy21.



Pero, ¿es cierto que Eduy21 hoy tiene influencia en el gobierno? Al parecer no. Opertti lo explica así: “En octubre, Eduy21 envió al ministro de Educación y a Silva algunas sugerencias para el aumento de la presencialidad. Nunca se nos invitó a participar. Tampoco fuimos consultados para el plan de reinicios de clases 2021. Esto mismo se lo planteamos al presidente Lacalle a fines de diciembre. Él nos reconoció que necesita a Eduy21 para la reforma educativa en profundidad. Eduy21 planteó que, para que eso suceda, tiene que ser convocada a participar, a aportar ideas. Que había que cambiar los ciclos educativos (que haya uno de cuatro a 14 años y otro para educación media superior), e ir hacia un híbrido entre presencialidad y virtualidad. Hasta ahora no fuimos convocados. Eduy21, mientras, está reflexionando sobre su futuro. Está claro que sin el apoyo y sin la oportunidad de aportar ideas, no tiene sentido seguir”.



Opertti, incluso, se anima a advertir algo parecido a lo que dijo Mir en su momento sobre “el ADN de la educación”. Sostiene que tiene “dudas de que, al cabo de este gobierno, se haya transformado la educación”. Y agrega: “Tal como todo está planteado, no veo que vaya a haber un cambio de fondo. Y me temo que en 2024 estaremos discutiendo lo mismo”.



Hoy el colectivo no mantiene un trabajo activo. Hasta 2019 conservaban dos cargos rentados de administrativos que ya fueron cesados. Algunos ya piensan que quizá lo mejor que pueden hacer por la educación es volver a la militancia política partidaria de cara a 2024.