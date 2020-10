Directora de Primaria: clases terminan el 18 de diciembre y "es un curso que no se cierra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las clases en la educación Primaria terminarán el 18 de diciembre. Sin embargo, "es un curso que no se cierra" y que "va a tener continuidad", dijo la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, este viernes en rueda de prensa. La fecha no se corrió pese al COVID-19.

Además, comentó que "el Verano Educativo va a tener una importancia fundamental, sobre todo para los niños que tengan dificultades para obtener el nivel de promoción en sexto año y también los más pequeños".



Asimismo, van a "motivar para que las familias que tienen niños con dificultades en sus aprendizajes puedan ir al Verano Educativo".



Por otra parte, no todos los estudiantes pasarán de año de manera automática. Fabeyro explicó que deberán tener "determinados niveles en los aprendizajes para la promoción. Si un niño no estuvo vinculado para nada en este tiempo, va a quedar matriculado en el grado que estaba, porque no lo cursó".



Sobre la forma de evaluación, comentó que se tienen "otras modalidades en Primaria de evaluar, de emitir juicios con contenidos pedagógicos para sugerir qué seguir haciendo en el tiempo de vacaciones, incluso cómo la familia puede prolongar la tarea educativa".



Por otra parte, la directora general de Primaria habló sobre el nivel de presencialidad en la escuelas públicas. Después de que se decidió que la asistencia sea obligatoria -lo que comenzó a regir este martes- la cantidad de niños en los centros educativos aumentó cerca de un 10%.



En relación al próximo año, contó que buscan ampliar "dentro de las propias posibilidades. Cuando se dice de poner una carpa, ¿quién se hace cargo de la higiene?". Hay que buscar "estrategias posibles", dijo.