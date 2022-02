Covid y vuelta a clases: escolares vacunados y sin vacunar realizarán la misma cuarentena, dijo Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), explicó este viernes en rueda de prensa las medidas sanitarias que se seguirán en la educación, y dijo que "no existe discriminación" entre los estudiantes vacunados y los que no lo están. "Es muy importante ratificar el criterio de que por tener covid no hay que cuarentenar ni cerrar un centro educativo o una clase. Si no existe brote, no hay cuarentena", sostuvo.

Si hay un brote en una clase (dos o más personas de un aula que se hayan contagiado entre sí), afirmó Silva, “en el caso de educación primaria y media son siete días (de cuarentena) y se reintegra a los ocho”. Añadió que “para el caso de educación inicial, es de seis días”.



"No hay diferenciación para el reintegro entre vacunados y no vacunados", remarcó Silva, luego de un encuentro entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo, dijo que para el reintegro “no se va a testear más”. En ese sentido, explicó: “Cuando exista un aislamiento, que disminuye en el tiempo, no se va a hacer test, ni el de antígeno, ni el de PCR, para reintegrarse”. Y añadió que “obviamente los test se van a hacer si existen síntomas, si el prestador lo indica”.



“Nosotros tomamos la recomendación (del MSP) en el sentido de adoptar una decisión transitoria, hasta semana de Turismo, y ver cómo evolucionamos”, sostuvo el presidente del Codicen.

“Estamos trabajando en función de compatibilizar las necesidades educativas con la realidad sanitaria. Y la presencialidad de este país, en el marco de la evidencia científica y de la recomendación de la autoridad sanitaria, requiere el compromiso de las familias y la decisión de vacunar al niño”, enfatizó.



“Cuanta mayor vacunación tengamos de nuestros niños, vamos a favorecer la presencialidad en nuestras aulas”, concluyó Silva.