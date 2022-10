Caricaturas de Lacalle, reclamos a toda la clase política y estetoscopios de madera en huelga de la Udelar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las 19 facultades que integran la Universidad de la República (Udelar) están deshabitadas. Hay carteles en las fachadas y movimiento gremial, pero sin clases ni otros tipos de actividades educativas. El bullicio que de manera cotidiana hace eco en las aulas y los corredores, ahora se detuvo para dar paso a las protestas por un mayor presupuesto, en momentos que el Senado vota la Rendición de Cuentas.

“Universidad agredida”, se lee en la fachada de la Facultad de Derecho; “Basta de recortes, más becas, más turnos, más docentes, más cupos”, pusieron en Psicología; “Mucho pa’ los milicos, nada pa’ la educación”, reza un cartel colgado en la reja de la Facultad de Medicina.



En esta última sede, en el marco de la huelga, también se decidió ocupar. Y la toma de la facultad incluyó carteles con una caricatura en la que se puede ver el rostro de un Luis Lacalle Pou, con la nariz larga, a veces con el ceño fruncido y otras surfeando una ola.



En la explanada sonó el rock, se repartió guiso y se pintaron carteles, pero en una de las mesas había algo que se salía de lo habitual de las protestas. Integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) de Medicina exhibían desfibriladores, estetoscopios y otros utensilios, pero no verdaderos sino tallados en madera.

Sacaron el dinero de sus bolsillos, dicen, y mandaron a hacer las falsas herramientas. “El problema del presupuesto nos atraviesa totalmente”, asegura Joaquín Garasi, integrante de la FEUU, y enfatiza con indignación que el estudiante de medicina promedio no toca un estetoscopio hasta cuarto año, incluso en algunos casos solo si tiene la posibilidad de pagarlo.



Pero la falta de herramientas no es lo que más les preocupa a los gremialistas, porque hay una realidad más grande que les rompe los ojos: paredes tan deterioradas que dejan entrever los ladrillos, techos carcomidos por la humedad y un salón de actos clausurado por riesgo de derrumbe.



Algunos salones de la sede de Medicina, construida en 1875, parecen haberse quedado en el tiempo. La sala de anatomía donde se trabaja con cadáveres -en el subsuelo de la facultad- tienen mesas blancas con grietas y orificios, y por varia ventanas no entra la luz. Y al subir hay que utilizar las escaleras laterales, porque la principal está en construcción hace más de dos años.



“En estas condiciones trabajan los estudiantes y los funcionarios”, señala una integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (Affur), mientras guía la recorrida a El País.

Protestas en la Udelar. Foto: Leonardo Mainé.

En medio de las escaleras, Pablo Hernández -líder de Affur en Medicina- explica que rechazan una rebaja salarial que les propone el Poder Ejecutivo: “La gente está podrida de este gobierno y busca una manera para manifestarse”, afirma, pero una compañera de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), lo corta. “Acá no ha venido ningún político, ni los del Frente Amplio, ni los colorados, ni los blancos; pero es cierto que en algún momento la olla estalla”, dice.



Esta situación de conflicto, que se declaró el 23 de julio por los gremios, se evidencia en los patios vacíos, los salones cerrados y las sillas ordenadas arriba de las mesas. De todas formas, desde ADUR se repara en que las medidas sindicales fueron escalonadas y que se hizo lo posible para no llegar a una huelga general. Pero aseguran que nadie los quiso escuchar.



Las medidas continuarán al menos hasta mañana, el mismo día en que se termina de votar la Rendición de Cuentas y habrá una marcha “por la educación pública” a las 20 horas desde la Udelar al Palacio Legislativo.