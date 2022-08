Cantidad de asignaciones familiares que se deben suspender “genera una nueva alarma”, dijo Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió este martes con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para hablar sobre la suspensión de 11.000 asignaciones familiares que son cobradas por aquellos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, liceo o UTU.

“Esta situación nos genera una nueva alarma, nos pone en una actitud de acción y de actividad permanente como la que tenemos que estar”, aseguró Silva en rueda de prensa luego del encuentro, respecto al número de estudiantes que no concurren a los centros educativos.



El 77% de las personas cuyas asignaciones familiares serán cortadas tienen más de 13 años. Consultado respecto a si se está planeando alguna estrategia para atraer a estos jóvenes, Silva dijo que se ha aprobado un plan a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa.

“Nuestras unidades coordinadoras en todo el país, junto con las comisiones descentralizadas, con Educación Secundaria y Técnico Profesional en particular, tenemos ya la identificación de los estudiantes, hemos iniciado un proceso de consulta a la familia, de ir tras ellos a buscarlos, a saber la situación de cada uno, qué es lo que le está pasando y de diseñar una propuesta, una estrategia que nos permite reincorporarlos”, señaló.



Silva también expresó su preocupación por las cifras de educación inicial y primaria. En este sentido, mencionó una "estrategia que la dirección general a través de las inspecciones está llevando adelante con los maestros comunitarios y de apoyo, una vez identificada la situación de esos niños que o no están inscriptos o no están concurriendo" a los centros educativos.

“No solo basta —que lo hablábamos con Beatriz— que estén inscriptos, sino también que concurran y mantengan su trayectoria”, apuntó.



Consultado sobre cómo se reinsertan los estudiantes que pudieron haber perdido mucho tiempo de clase, el presidente del Codicen destacó “estrategias de apoyo, de tutorías, de horas de acompañamiento” que se han establecido y están “dispuestos a establecer”.

“Una de las cosas que hablamos con la vicepresidenta es que estos números nos revelan la imperiosa necesidad de transformar la educación, y que particularmente nuestros jóvenes y adolescentes nos están dando cuenta de que hay una realidad que es multicausal, que tiene muchos factores, pero que también hay un sistema educativo en la educación media que muchas veces no colma las expectativas como ellos mismos lo dicen en muchas evaluaciones e instancias donde se consulta su opinión”, aseguró.



En este sentido, dijo que “hay que trabajar por cambiar la educación, y además por desarrollar un conjunto de estrategias para ir tras esos estudiantes, que vuelvan al sistema educativo además de conocer cuál es su situación en esta circunstancia, acciones que estamos y vamos a seguir desarrollando”.



Este lunes, Argimón se reunió con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, por la suspensión de asignaciones.



En esa ocasión, Cabrera explicó que ante esta situación “lo primero que se hace es anunciar y alertar, que eso es lo que prevé el decreto y lo que hace el banco”. “La baja sería en setiembre, lo empezamos a hablar en julio y damos agosto para poder volver a recuperar aquello que no estaba”, sostuvo.



También añadió que “a partir de hoy está funcionando en el banco un canal donde cualquier persona que haya omitido registrar a su hijo puede ingresar y hacerlo de manera online”.



“Y le hemos enviado un SMS a cada una de aquellas personas que eran beneficiarios y que ahora no nos figuran en los registros, y además un mail advirtiéndole de que tienen la posibilidad de ingresar las certificaciones si se olvidaron, de manera tal de que el mes que viene no se les reduzca”, expresó entonces.