Boom de alumnos anotados en colegios VIP en el este y produce que se abran nuevos institutos

Hay un boom de estudiantes anotados para iniciar sus cursos en Punta del Este en 2022. La llegada de familias extranjeras que eligieron el balneario de la costa uruguaya para vivir y desarrollar sus inversiones impactó fuertemente en un incremento de las matrículas de los colegios privados VIP. El fenómeno está engrosando las listas de espera, y hasta determinó la llegada de nuevos colegios de élite que ya compraron campos para edificar sus instalaciones en Maldonado.

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, dijo en conversación con El País que esta es “una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia” del coronavirus a Punta del Este. El destino de verano elegido por muchos argentinos para pasar sus vacaciones ahora se está convirtiendo en un lugar de vida para esas familias, especialmente de alto y altísimo poder adquisitivo.



Eso ha generado la instalación de comercios que trabajan todo el año, nuevas inversiones, y el desarrollo de servicios para atender la demanda. “La estabilidad que encontraron varios extranjeros que llegaron para refugiarse de la pandemia no la han querido cambiar. Hoy las inscripciones en los colegios son muy fuertes y están todos con lista de espera para marzo. Pero también para montevideanos que tenían a Punta del Este como su segunda vivienda, y ahora pasó a ser en muchos casos su primera vivienda”, dijo Carballal.

El International College Punta del Este, uno de los últimos centros de estudios que se instaló en el balneario, planea nuevas inversiones para acompasar el crecimiento de su alumnado en este 2022. En 2021 educó a 580 alumnos, y para el año lectivo entrante ya tiene 130 nuevos ingresos. Son 28 las nacionalidades de los estudiantes; el 40% son argentinos, pero también asiste un número importante de brasileños y estadounidenses. El equipo de profesores proviene de 12 países diferentes con el objetivo de ofrecer una educación bilingüe de alta especialidad.



La matrícula para el nivel 2 años tiene como base US$ 350, y el sexto año de liceo ronda los US$ 1.000. El board member del International College Punta del Este, Rolando Rozenblum, destacó que el crecimiento se está dando por la alta migración que se está dando hacia Punta del Este de argentinos y familias montevideanas. “Cuando Argentina declaró el lockdown hubo una voluntad instantánea de migración. Dudamos mucho de la permanencia de esa gente cuando pasara la (etapa inicial) pandemia, pero constatamos que realmente la gran mayoría de esas familias se quedaron a vivir”, comentó Rozenblum a El País.



Por este fenómeno es que para 2022 decidieron ampliar cursos e instalaciones. “Tenemos prevista una inversión muy pesada con seis nuevas aulas en el complejo educativo, e infraestructura en general del colegio. Creemos que esto va a seguir en crecimiento, más aún con la apertura de fronteras. No es un crecimiento exponencial. Diría que hay un crecimiento sostenible bastante sólido para los próximos años, por esa experiencia positiva de la gente y el boca a boca de las familias que confirman que la calidad de vida acá es buena, y la educación de excelencia”, agregó.

Otros de los colegios demandados son el Instituto Uruguayo Argentino (IUA) y el St. Clare’s College.



The Garzón School es el nuevo colegio de educación de élite que se instalará en Punta del Este. Ya adquirió 38 hectáreas para construir su campus educativo en el kilómetro 13 de la Ruta 104. Pero este año comenzará a trabajar en una posada, Casa Zinc, como lugar provisorio. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro, que trabaja con donaciones y la matrícula para los inscriptos es de US$ 18.000 anuales.



Alejandro Jack, uno de los donadores del proyecto, comentó a El País que iniciarán con un plan piloto para 36 niños de entre cuatro y nueve años. Ya tienen anotados 29 para iniciar los cursos en marzo de 2022. Las familias que eligieron este nuevo colegio son en su mayoría extranjeras. Si bien hay algún uruguayo, el resto son de México, España, Estados Unidos e Inglaterra.

Un sistema de educación diferente por alumno. El nuevo colegio que se instala en Punta del Este, The Garzón School, optó por un sistema de educación personalizada distinta a la currícula tradicional. “No seguimos el modelo de currícula nacional, que es el mismo para todos los chicos de la misma edad. Nuestro colegio tiene una currícula autorizada, pero no una curricular habilitada. El foco es en el desarrollo personal de cada chico y el programa no está estandarizado. Se evalúa a cada chico y se lo hace avanzar dentro de sus capacidades”, comentó Alejandro Jack, uno de los que trabaja en la instalación del nuevo centro.



Al estar autorizado pero no habilitado, para el ingreso a la universidad, los estudiantes deberán dar una prueba. “La calidad de los profesores nuestros y la calidad del programa está apuntado a que sea superior a la del programa nacional. Por eso debería ser extremadamente fácil para los alumnos el examen. Y en esa línea trabajamos, muy personalizada”, comentó.