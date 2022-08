Así serán los ejercicios que los alumnos de secundaria deberán hacer para las pruebas PISA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las pruebas PISA 2022 evaluarán los conocimientos en lectura, matemática y ciencia de los estudiantes de ciclo básico, como siempre. Pero en esta edición, a la que los alumnos uruguayos se enfrentarán a partir del lunes, se agrega una nueva categoría: pensamiento crítico. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que hoy presentará la aplicación que se usará para PISA, puso a disposición una web por la cual se accede a algunas de las actividades que deberán enfrentar los estudiantes este año, junto a otras de años anteriores. Es una manera de que se puedan ir ejercitando. Estás son algunas de ellas:

Vender periódicos

En Zedland (país ficticio) dos periódicos quieren contratar vendedores. “La Estrella de Zedland”, paga 0,20 zeds (moneda ficticia) por periódico para los primeros 240 ejemplares que se logren vender en una semana, más 0,40 zeds por cada periódico adicional vendido. “El Diario de Zedland” paga 60 zeds a la semana, más 0,05 zeds adicionales por periódico vendido. 1) Como media, Federico vende 350 ejemplares de La Estrella de Zedland cada semana. ¿Cuánto gana cada semana como media? 2) Cristina vende El Diario de Zedland. Una semana ganó 74 zeds. ¿Cuántos periódicos vendió esa semana?



Respuestas: 1) 52. 2) 280.

Alquiler de DVD

Jimena trabaja en una tienda que alquila DVD y juegos de computadora. En dicha tienda, la cuota anual de socio es de 10 zeds. El precio de alquiler de los DVD para los socios es de 2,50 zeds, mientras que el para no socios es de 3,20. 1) El año pasado, Tomás era socio de la tienda de alquiler de DVD. Gastó un total de 52,50 zeds, incluida la cuota de socio. ¿Cuánto habría gastado Tomás si no hubiese sido socio y hubiese alquilado el mismo número de DVD? 2) ¿Cuál es el número mínimo de DVD que tiene que alquilar un socio para cubrir el coste de su cuota?



Respuestas: 1) 52,40. 2) 15.

Estatura

En un curso hay 25 niñas. La estatura promedio de las niñas es de 130 centímetros. 1) ¿Cómo se calcula la estatura promedio. 2) Se encontró un error en el dato de estatura de una alumna. Debería haberse anotado 120 cm en vez de 145 cm. ¿En centímetros, cuál es el promedio correcto de la estatura de las niñas del curso: 126 - 127 - 128 - 129 - 144?



Respuestas: 1) Se consideran respuestas correctas aquellas explicaciones que incluyan: sumar las estaturas individuales y dividir el resultado por 25. 2) 129 cm.

Bicicleta del futuro

Trate de imaginar una “bicicleta del futuro”. 1) Piense 3 mejoras originales que le pueden hacer a la bicicleta tradicional. Estas ideas deben ser lo más diferentes que sea posible entre ellas. Explique con claridad cómo funciona cada idea y sea concreto sobre la técnica o herramienta que usaría. 2) Un amigo propone instalar una cámara con un programa de reconocimiento facial al manubrio usando una pinza, que enviará una notificación al teléfono del dueño si alguien intenta robarla. Sugiera una mejora para hacer que la idea de su amigo sea más efectiva para evitar el robo de la bicicleta.



Respuestas: 1) Una sugerencia coherente es que se introduzcan cambios, si la solución sugerida, si se implementara adecuadamente, aún mantiene la esencia de una bicicleta (es decir, un dispositivo de transporte para un solo individuo). 2) La idea es defectuosa por, al menos, dos razones: sería fácil para un ladrón quitar la cámara de la bicicleta y la notificación enviada al móvil del dueño de la bicicleta probablemente llegaría demasiado tarde para detener el robo. Por lo tanto, una idea “apropiada” para este elemento debe representar una sugerencia coherente para una solución que, si se implementara adecuadamente, mejoraría el dispositivo antirrobo al abordar las debilidades en la sugerencia del amigo.

Colmenas despobladas

Un fenómeno alarmante amenaza a las colonias de abejas de todo el mundo. Este fenómeno se conoce como “Síndrome de despoblamiento de las colmenas”. El despoblamiento de las colmenas se produce cuando las abejas abandonan la colmena. Separadas de la colmena, las abejas mueren, por lo que el Síndrome de despoblamiento de las colmenas ha causado la muerte de decenas de miles de millones de abejas. Los expertos creen que el despoblamiento de las colmenas es causado por varios factores. Comprender el Síndrome de despoblamiento de las colmenas es importante para las personas que crían las abejas y las estudian, pero el Síndrome de despoblamiento de las colmenas no solo afecta a las abejas. Las personas que estudian las aves también han observado sus efectos. El girasol es una fuente de alimento tanto para las abejas como para algunas aves: las abejas se alimentan del néctar del girasol, mientras que los pájaros se alimentan de sus semillas. Dada esta relación, ¿por qué la desaparición de las abejas puede provocar una disminución de la población de pájaros?



Respuesta: Tiene crédito total tu respuesta si brinda una explicación que incluye o sugiere que una flor no puede producir semillas sin la polinización.

Hacer Pan

Para preparar pan, el cocinero mezcla harina, agua, sal y levadura. Después coloca la mezcla en un recipiente durante varias horas para permitir que el proceso de fermentación tenga lugar. Durante la fermentación, ocurre un cambio químico en la mezcla: la levadura (un hongo unicelular) transforma el almidón y los azúcares de la harina en dióxido de carbono y alcohol. Cuando la mezcla para hacer pan crece se coloca en el horno para cocinarla, se comienzan a expandir bolsas de gas y vapores presentes en el interior de la mezcla. ¿Por qué se expanden el gas y los vapores cuando son calentados? A) Sus moléculas se hacen más grandes. B) Sus moléculas se mueven más rápido. C) Sus moléculas aumentan en cantidad. D) Sus moléculas chocan con menos frecuencia.



Respuesta: Opción B

Los dientes

¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los cepillamos? Investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de dos minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte y las encías sin quitar los restos de comida o la placa dental. Bente Hansen, experta en el cepillado, señala que es una buena idea sujetar el cepillo como se sujeta un bolígrafo. “Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, esta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento”. ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto?



Respuesta: Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes.

Cirugía mayor

La cirugía mayor, realizada en quirófanos equipados para ello, es necesaria para curar muchas enfermedades. Cuando se someten a una cirugía mayor, los pacientes son anestesiados para no sentir ningún dolor. Con frecuencia se administra la anestesia en forma de gas a través de una máscara facial que cubre la nariz y la boca del paciente. ¿Participan los siguientes sistemas del cuerpo humano en la acción de los gases anestésicos: 1) Sistema digestivo, 2) Sistema nervioso, 3) Sistema respiratorio.



Respuestas: 1) No. 2) Sí. 3) No.