ANEP acepta sumar clases sobre el holocausto; la Udelar dice que es difícil de aplicar

Un proyecto de ley que busca declarar de interés la enseñanza del Holocausto en todos los niveles educativos, tuvo el visto bueno de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP) esta semana. Se trata de una propuesta que el diputado Felipe Schipani presentó en enero de este año y que se discutirá dentro de comisiones de enseñanza y en ambas cámaras una vez se apruebe la Rendición de Cuentas. La Universidad de la República, en tanto, señaló que tendría dificultades para aplicarlo de manera masiva, un argumento similar al que ha llevado adelante el Frente Amplio.

Según aparece en el proyecto de artículo único, la Asamblea de las Naciones Unidas marcó un objetivo común con este proyecto hace 15 años: “Recordar al mundo que la perspectiva que nos otorga el Holocausto es relevante para prevenir futuros genocidios”. Pero además, la propuesta de Schipani busca implantar la enseñanza del Holocausto más allá de su contexto histórico.



Para comenzar el proceso hacia su aprobación, todo proyecto referente a los entes autónomos debe solicitar asesoramiento a estos. Por eso es que el miércoles se les envió una consulta a la ANEP, la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y la Udelar, quienes deben elevar un informe con su opinión sobre el tema. El plazo para responder ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes es de 45 días.

Oposición

Dentro de la comisión se manejan diferentes opiniones sobre el proyecto. Entre estas, aparece la visión de que se trata de una propuesta sobre algo que ya existe. Así lo deja ver el diputado por el Frente Amplio, Nicolás Lorenzo, ya que afirma por su experiencia como docente que el tema se maneja en las diferentes ramas de la educación. “El objetivo, si ya se imparte el tema en los centros educativos, no lo veo”, remarcó.



El bloque frenteamplista de la Comisión de Educación pidió un informe para conocer más en detalle cómo sería la aplicación del proyecto en cada ente y en cada nivel de la educación. Sobre todo, el Frente Amplio encuentra compleja su aplicación en algunas facultades en las que no se pone foco en la ramas humanísticas.



Rodrigo Arim, rector de la Udelar, planteó la misma dificultad al expresar que “en una Licenciatura en Matemáticas o de Química no es coherente plantear el tema”. Y dejó en claro que esto será sometido a estudio y diálogo a la interna de la universidad.

Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio, planteó reparos en cuanto a la implementación del proyecto de Schipani, pero lo hizo por otras razones. Se refirió a las limitaciones que presenta el Parlamento al acercar recomendaciones a los entes públicos.



“Cuando se plantea decirle a la ANEP qué tiene que enseñar, hay que tener cuidado. Se supone que este es un gobierno liberal al que no le gusta las intromisión legislativa”, señaló



Sabini, que es docente de Historia, catalogó la propuesta de “ociosa” y se sumó al argumento de la redundancia del proyecto. “Se pretende legislar sobre lo que ya existe y no tiene un trasfondo preocupante en nuestro país. Carece de sentido”, dijo. El senador opositor, sin embargo, agregó que “no existe ninguna postura negacionista en el Parlamento”, por lo que de evolucionar el proyecto va a ser acompañado por el Frente.



Schipani comparte la visión de Sabini, sobre que no existen posturas negacionistas dentro del Parlamento, pero advierte que no está claro que dentro de la sociedad pase lo mismo.

“Los pichones de Hitler hoy conviven dentro de nuestra sociedad, no tienen el poder o influencia que tenías otrora, pero no hay duda que están”, sostuvo el colorado.



Sobre esto, el diputado trajo a discusión dos episodios: “en Uruguay un docente asesinó a un hombre invocando su creencia en el judaísmo”, señaló, al tiempo que a nivel regional se refirió al atentado a la AMIA en Argentina.



Para Schipani, la relevancia del proyecto se sustenta en un informe que elaboró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la enseñanza del Holocausto en el mundo. Uruguay aparece señalado en esta investigación por su falta de abordaje directo en el tema.



“La referencia histórica de hoy tiene que sumar la generación de anticuerpos contra los discursos de odio y el negacionismo que aparece en Uruguay”, sostuvo.



Schipani, además, dijo que -de prosperar su iniciativa- el tema sería incluido en los centros educativos con criterios de “razonabilidad” y destacó que podría aprobarse durante el proceso de cambio curricular que impulsa la reforma educativa del gobierno.