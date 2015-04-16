Dourado: "Hay más delitos en taxis por abstinencia de droga en la calle"

El presidente de la patronal de taxímetros aseguro este jueves que el aumento en los robos y homicidios en los taxis se debe a que hay menos drogas en las calles en los últimos meses.

El presidente de la patronal de taxis, Oscar Dourado mostró nuevamente su preocupación este jueves ante la situación que se está viviendo por los homicidios y rapiñas ocurridos en el ramo del taxímetro.

"Los taxis están siendo objeto de una ola de asaltos producto de la abstinencia de la gente de la droga, porque al haber disminuido la droga hay mas gente asaltada y eso se traduce en mas delitos en una franja que es muy débil como el taxímetro" aseguró Dourado.

El presidente de la patronal aseguró que el taxímetro es "un servicio ambulante, vamos para un lado y para el otro. Además nos llevan para donde les conviene a ellos. El trabajador de ayer lo suben en 18 y Minas y lo llevan al Cerro para poder rapiñarlo" afirmó Dourado sobre el trabajador que fue rapiñado en la pasada jornada.

"Vamos a extremar los cuidados desde las terminales de radio taxi. Le transmitimos al ministro que pidan los servicios de taxímetros por los servicios que hoy tenemos, por sms, por teléfono, por la aplicación "Voy en taxi", sistema de radio, porque atrás de un pedido de una central, nunca se ha dado que robaran a un compañero" dijo Dourado.

Esta tarde, el presidente de la gremial, conjuntamente con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mantuvieron una reunión donde acercaron detalles sobre el nuevo sistema de pago para taxis, que será con tarjetas de crédito o débito y estará en funcionamiento, en principio, para mil móviles luego de la segunda semana de mayo.



El 2015 arrancó de forma conflictiva para el gremio del taxi. Foto: D. Borrelli.

reunión CON BONOMI