Dos a la cárcel por homicidio de un joven

Dos mayores de edad fueron procesados con prisión por asesinato y a otros dos adolescentes se les inició procedimiento por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Estas personas estuvieron involucradas en la muerte de un joven motociclista, a quien le dispararon para hurtarle el vehículo, resultando también herida de bala la hermana del fallecido.

Según informó la Jefatura de Policía, ambos se encontraban practicando con la moto para rendir el examen de conducir. Dos hombres mayores de edad y dos menores de 16 y 17 años fueron detenidos por este hecho de sangre. Luego de finalizada la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno, se dispuso para Hugo César Almeida Silva, de 32 años, poseedor de 4 antecedentes penales, y para Jonathan Andrés García García de 19 años, con un antecedente penal prisión por "un delito de homicidio muy especialmente agravado y un delito de lesiones graves muy especialmente agravado".

En tanto, por parte de Juzgado de Adolescentes de 1 er Turno, se dispuso para C.D.G.F. el inicio de un "procedimiento por un delito de homicidio muy especialmente agravado y una infracción grave prevista en la ley penal de lesiones personales en régimen de reiteración real en calidad de cómplice". El otro joven, A.E.G.A., fue acusado de "coautor".

Menores implicados