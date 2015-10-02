Disturbios y destrozos en marcha por la educación

La desgastada medida de movilización se vio reflejada ayer a la tarde cuando los sindicatos de la educación pública marcharon desde Plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo.

No eran más de 250 personas. Entre ellos, como siempre, había gente vinculada al sindicato del taxi y de la organización Plenaria Memoria y Justicia liderada por la extupamara Irma Leites. También un grupo de jóvenes radicales, que no llegaba a diez, pero que bastó para destruir todo lo que tenía a su alcance.

La vidriera de una automotora que estaba por Avenida del Libertador fue destrozada a pedradas por este grupo de gente encapuchada y con pañuelos en sus caras. Con una impunidad flagrante, graffiteaban una y otra vez las paredes de los comercios y los vidrios de los autos estacionados, en la cara de sus propios dueños que miraban con consternación lo que le estaban haciendo al vehículo. En tanto, un cordón de policías con escudos custodió en todo momento las puertas del Palacio Legislativo.

Cámaras.

El Ministerio del Interior en conjunto con el equipo de seguridad del Palacio Legislativo instaló cámaras de alta definición en las inmediaciones del edificio. Las imágenes serán analizadas en las próximas horas para identificar a personas que graffitearon la explanada de acceso por Avenida del Libertador.

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Otro procesado.

La jueza Ana de Salterain procesó ayer sin prisión al secretario general del Suatt, Carlos Silva, por haber participado activamente de los enfrentamientos con la policía el martes 22 de septiembre durante el desalojo del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). A Silva se lo observa en más de una ocasión tirando piedras a los oficiales policiales, indicaron a El País fuentes judiciales. El sindicalista tendrá que cumplir, al igual que otros ocho procesados por el mismo caso, con la medida sustitutiva de 200 horas de trabajos comunitarios.

ADES levanta paros.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) en Montevideo decidió en asamblea levantar la medida de hacer paros cada vez que la Justicia procese a una persona por los incidentes del Codicen, o cuando se indage a implicados por el caso.

Durante la asamblea existieron intervenciones de profesores cuestionando duramente seguir con las medidas de paro.

SABER MÁS Activista dio marcha atrás: cumplirá la pena. El militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) Marcelo Hospitale se presentó ayer por la tarde a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) para cumplir con la pena sustitutiva de tareas comunitarias. El estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales es uno de los nueve procesados por la Justicia por los hechos del Codicen. Hospitale aseguró en entrevista con El País que no cumpliría con la pena y que se iba a resistir a ser llevado por la policía, en caso de que lo fueran a buscar. Sin embargo, fuentes de Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dijeron que Hospitale "apareció en la tarde (de ayer), de forma voluntaria diciendo que cumpliría con la pena". Según indicaron, "se le hará un perfil" para saber dónde le tocará trabajar

Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour Marcha por educación. Foto: Marcelo Bonjour

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