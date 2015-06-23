Detienen a una mujer por dos copamientos

Una mujer está detenida luego de ser ubicada en la escena de dos copamientos ocurridos hace ya dos meses, en la zona de Colón.

Uno de los copamientos, fue el que involucró a Gladys Castro, la viuda del campeón del mundo con la selección uruguaya, Julio Pérez.

La mujer fue interceptada en la puerta de su casa por tres delincuentes, quienes la hicieron ingresar a la fuerza.

Vecinos que notaron la situación tocaron en la puerta, pero uno de los delincuentes salió a decir que era el sobrino y que estaba "todo bien". No obstante, horas más tarde la encontraron gravemente herida. Tras varios días internada, logró recuperarse.

Sin embargo, otra mujer de 84 años no tuvo la misma suerte ya que murió por los golpes sufridos. En ese caso, ocurrido días después del ataque contra Castro, eran dos las mujeres que fueron atacadas, mientras tomaban mate en la puerta de su vivienda.

Según informó ayer Telemundo, en este caso los delincuentes saltaron una reja cuando ambas mujeres tomaban mate en la entrada de su casa.

Los golpes sufridos por la menor de las mujeres le provocaron la muerte varios días después. La otra mujer también sufrió heridas de entidad, pero se recuperó.

Fuentes policiales indicaron a El País, que la mujer detenida fue ubicada en los dos casos. Ahora La Policía intenta ubicar a los cómplices, que son un hombre y una mujer.

Ambos delincuentes están plenamente identificados gracias a las declaraciones que hizo la mujer que fue detenida.

Ocurrieron en Colón