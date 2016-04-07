Denuncian invasión "zombie" en Avenida Italia y Comercio

“Éxodo” de malvivientes tras la instalación de cámaras en 8 de Octubre.

PABLO MELGAR

Desde hace 16 meses la esquina de Avenida Italia y Comercio no es la misma. Para los vecinos se trata de un verdadero "exilio de zombies". Entienden que la instalación de cámaras de vigilancia sobre la Avda. 8 de Octubre, llevó a que entre 30 y 40 personas en situación de calle eligieran esa esquina para vivir.

Esteban, Emiliano, Marcos y Miriam trabajan o viven en la zona desde hace décadas y no pueden creer en lo que se transformó el barrio. Ayer resolvieron hablar con El País tras meses de peregrinar en vano por las oficinas del Ministerio del Interior, el Municipio E, la Intendencia y el Mides.

Tienen mucho miedo. Cuando salen de sus comercios o casas a tomar un ómnibus tratan de ir acompañados. También tienen que pedir ayuda para ir a comprar una bebida u otra cosa al comercio de la esquina.

Se refieren a las personas en situación de calle como "zombies" porque están todo el día consumiendo drogas y alcohol y se mueven como los "espectros" de las series de televisión.

Los negocios gastan mucho dinero en seguridad privada, pero el sistema tiene sus límites; el problema está en la calle. En el barrio hay tres sucursales bancarias y muchos comercios de diversos rubros. Además, en la esquina paran unas 70 líneas de transporte colectivo.

Como pirañas.

"La forma de atacar es como hacen las pirañas. Bajás del auto, no se ve a nadie y de pronto diez tipos te rodean y te roban todo. En la plaza Atilio Rapat molieron a palos a un comerciante mientras sacaba plata para darles", narró Esteban.

Cuando los comercios bajan sus cortinas el barrio se encierra. Nadie se atreve a caminar por la zona, la gente teme sufrir un asalto en una esquina con muy poca vigilancia, afirman los vecinos.

Durante el día se instalan en campamentos en el cantero central. Por eso le pidieron al municipio que pode los árboles para mejorar la visual. En eso tampoco obtuvieron un respuesta positiva.

En julio pasado, un oficial de la Zona Operacional II propuso a comerciantes y vecinos refaccionar la garita instalada en la esquina, sobre el cantero central de Avda. Italia, para que se instalara un agente policial durante las horas complicadas.

La garita es una reducida construcción que ofrece una amplia visión para el lado del Centro y cuenta con un calabozo y un pequeño baño.

Durante la noche siguiente la garita fue invadida por los "zombies". Como hacía frío, resolvieron prender fuego dentro de la edificación y no quedó nada. Después el lugar se transformó en un basurero y volvió a arder, según contó Esteban.

"Al principio, cuando aparecieron, era una convivencia normal entre vecinos y gente a la que le faltan cosas, después se formaron grupos que funcionan como mafias. Una pareja de cuidacoches apuñaló a un vecino porque no les dio una moneda", señaló Esteban.

Una de la preocupaciones centrales del grupo es que a dos cuadras de Avda. Italia hay una escuela que ocupa una cuadra, y a lo largo de ella los "zombies" se instalan a drogarse y hacer sus necesidades a la vista de los niños.

Miriam dijo que los "zombies" quitan la basura de las volquetas y la tiran en el piso.

Emiliano tiene una farmacia en la zona, lleva 14 asaltos en poco tiempo y tomó una decisión drástica: blindó el negocio. "Tuve que enrejar todo y ahora mi farmacia parece un local de cobranza. Gasté mucho para garantizar la seguridad y poder trabajar", dijo el comerciante. "Logramos frenar los asaltos a mano armada, pero todos los días estos tipos van a pedir plata a la farmacia", afirmó.

Pedido.

Para los vecinos y comerciantes la solución es poner cámaras en Avenida Italia y las calles laterales. Están dispuestos a comprarlas y financiar su instalación. Sin embargo, en el Ministerio del Interior les dijeron que no tienen fondos para contratar personal que "visualice" lo que sucede.

Ellos creen que las cámaras tienen un efecto "disuasorio". Marcos entiende que una vez instaladas el fenómeno se va a reproducir en otro lugar.

El Ministerio del Interior nombró a Gabriel Chevalier como interlocutor para hablar con el grupo de vecinos y comerciantes de Avenida Italia y Comercio. El lunes pasado recibieron la noticia de que la secretaría de Estado se encuentra aguardando un crédito del BID para financiar la colocación de las cámaras.

"Antes solo pedían plata; ahora exigen".

El grupo de comerciantes y vecinos está organizado desde hace varios años para atender distintas problemáticas, entre ellas la seguridad y el tránsito. La mayoría está en la zona desde hace muchos años.

"Yo nací y me crié acá, siete veces cortamos Avenida Italia cuando la intendenta Ana Olivera impuso el sólo bus que sirvió para nada, vimos desaparecer a los comercios más pequeños", afirmó Esteban.

Los códigos barriales, en materia de higiene y seguridad, han cambiado desde que aparecieron los "zombies" en la zona.

Aseguran que es común observar personas en situación de calle haciendo sus necesidades en plena vía pública y en sitios de gran concurrencia de público.

Además, han presenciado actos sexuales en las puertas de los edificios a plena luz del día. Algo parecido sucede con la inseguridad.

"Antes tenías al tipo que te mangueaba $ 50 y te hacía el verso de que era para comprarle la leche para la hija, pero ahora ya te exigen que les des plata. Ahora se está tugurizando, todos los días encontramos gente durmiendo en la puerta de los negocios", afirmó Esteban a El País.

Cada vez que aparece la Policía los "zombies" se retiran del barrio. Media hora después aparecen como si nada, dijeron los vecinos.

Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto Invasión "zombie" en Av. Italia y Comercio. Foto: Fernando Ponzetto

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