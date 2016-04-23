Definen libertad para ladrón que cometió 8 delitos

El Tribunal de Apelaciones de 2° Turno tiene un plazo de 15 días para resolver si otorga o no la libertad a Emiliano Ubal Torrecillas que cometió ocho delitos entre los 18 y los 23 años.

Dicho tribunal le bajó la pena de penitenciaría de dos años y dos meses a una pena de 24 meses de prisión por entender que se trataba de un sujeto con escasa educación y que la sociedad era corresponsable de que delinquiera.

El fallo del Tribunal de Apelaciones habilitó a su defensora de oficio, María Montes, a solicitar la excarcelación de Ubal Torrecillas, quien está alojado en el Comcar por un hurto en el interior de un auto.

El fiscal del caso, Enrique Rodríguez, solicitó que se mantuviera la prisión del acusado por entender que un robo de esas características es un delito grave; impacta en la víctima.

En un escrito, Rodríguez citó una sentencia del propio Tribunal de Apelaciones de 2° Turno que señala que el delito causa una lesión a la seguridad jurídica y provoca una alarma social. “Para terminar con esa alarma, el Derecho Penal busca una proporción entre el delito y la pena”, dice. Señaló que respeta el fallo del Tribunal de Apelaciones de 2ª Instancia por estar dentro de la potestad de dicho órgano, y discrepó con los fundamentos esgrimidos para bajar la pena de Ubal Torrecillas, pese a que la apelación no fue fundada por la defensa.

Archivan actuaciones de rapiña

El fiscal de Corte, Jorge Díaz resolvió dejar sin efecto una resolución que mantenía por 60 días las actuaciones sobre un caso de rapiña ocurrida el 11 de marzo pasado en la Ciudad Vieja. Díaz criticó a la fiscal de 14° Turno, quien tipificó para un individuo hurto en lugar de rapiña. La críticas de Díaz causaron molestias en fiscales.



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