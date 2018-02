Corte rechaza pruebas de los padres que disputan la tenencia de hija española

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó las pruebas presentadas por la madre y el padre de María, la niña que la Justicia de Familia ordenó regresar a España junto con su progenitor.



Los ministros del máximo organismo judicial del país entendieron que las mismas no tienen relación con el recurso de revisión del expediente judicial, informó a El País una fuente vinculada al caso.



En una sentencia dictada en octubre del año pasado, la SCJ decidió suspender provisoriamente la restitución de la niña. El entonces presidente de la Corporación, Jorge Chediak, explicó que la medida se trataba de "simplemente una suspensión provisoria del cumplimiento de la restitución para analizar el recurso de revisión".



La Corte entendió que había tres razones causales para hacer lugar al pedido de la madre de revisar el caso: una eventual colisión de intereses del abogado que defendió a la niña en el Juzgado de Familia; el planteo de la madre de una eventual contradicción entre sentencias y de alguna nulidad que no pudo hacerse valer.



El abogado de oficio de la niña en el Juzgado de Familia, Walter Pritsch, opinó que la decisión que en octubre tomó la Corte, "afecta" la seguridad jurídica de Uruguay. "No se deja una imagen jurídica muy clara. La SCJ es la autoridad máxima del Poder Judicial. En este caso queda como que admite algo que la ley dice que no se puede; es raro", dijo Pritsch.