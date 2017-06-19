Convierten la basura en arte vanguardista

Artistas uruguayos le dieron una nueva vida a los residuos.

La ciudad de Atlántida transformó el fin de semana la basura en arte vanguardista en el Segundo Festival Internacional de Reciclaje Artístico que la asociación española Drap-Art celebró en Uruguay.

Mediante obras de argentinos, chilenos, españoles, uruguayos y venezolanos, la iniciativa, que duró hasta ayer, intentó generar "consciencia a partir del arte", crear un "consumo responsable", e impulsar un "cuidado del medio ambiente", declaró a la agencia EFE la directora de la exposición en Uruguay, Claudia Calace.

En el festival, al que en la edición del año pasado en Montevideo acudieron más de 10.000 personas, se exhibieron las obras de 35 artistas internacionales que decidieron darle una segunda vida a pilas, tapones de botellas, ruedas de bicicletas, tuercas, entre otros objetos, al transformarlos en arte contemporáneo.

"Este año hemos ido a Canelones, porque la idea es ir yendo para el interior del país, ya que así otros asistentes pueden disfrutar de la muestra y otros artistas tienen la plataforma para participar", resaltó la experta en arte.

Se destacó la instalación creada por los uruguayos "Colectivo Expuesto", que mediante bolsas de nailon y de cartón han construido una caverna de cuatro metros de diámetro y tres de altura en la que los visitantes pueden entrar.

"Lo que ellos intentan transmitir al público es que la sensación que uno siente al meterse dentro de esta caverna es un poco lo que está pasando en el mundo con las bolsas que están perjudicando tanto a los océanos como a los animales" explicó Calace.

Además, el festival contó con varios escenarios y actividades: desde un "maratón de creatividad" hasta un desfile de moda con una serie de materiales reciclados.

En esta edición fueron 18 artistas los que participaron para ganar el premio del jurado (integrado por expertos del arte uruguayos), y el galardón ofrecido por la votación de los asistentes.

La uruguaya destacó la sirena que está creando el venezolano Leopoldo Plaz con latas de cerveza, y la hormiga que está construyendo el artista argentino Rafael Chehin.

El evento finalizó con el desfile de las cuatro colecciones creadas a partir de materiales reciclados: cubiertas, vaqueros, plásticos y lanas.

La directora también anotó que en julio Drap-Art llegará por primera vez a Buenos Aires, segunda ciudad que visitará la asociación en Sudamérica.

ATLÁNTIDA