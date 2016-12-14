Contratan 36 camiones y 6 palas mecánicas por crisis de la basura

La IMM inició “operativo impacto” antes del paro de Adeom de mañana.

La Intendencia de Montevideo puso en marcha ayer un "operativo impacto" para enfrentar la situación crítica de la limpieza en la capital. Según informó a El País el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, la administración contrató 28 camiones de caja que serán operados cada uno por tres trabajadores de la ONG San Vicente, así como otros 8 camiones "pico de pato" (los de levante manual que se cargan por atrás) a las empresas Thaim y Aborgama. También fueron contratadas seis palas mecánicas y se generará una planta de transferencia que funcionará algunos días en un terreno de Camino La Granja y Eduardo Pérez, con la cual se pretende acortar los recorridos de los camiones, que ya no tendrán que ir hasta la usina de Felipe Cardoso para verter sus cargas.

La Intendencia no sabe por el momento cuánto le costarán estas contrataciones a los montevideanos, pues todavía no puede medirse la duración que tendrá el operativo.

Curutchet señaló que todos los camiones trabajarán en dos turnos de 8 horas cada uno, de 14:00 a 6:00 AM. Según el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, hay 3.000 contenedores atrasados en la ciudad (de algo más de 11.000), si bien admitió que "la situación que se ve en la calle es peor, porque hay muchos que no están llenos pero tienen acumulación de basura a su alrededor".

Barrios afectados.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública informó ayer que registró un aumento del volumen de basura acumulada fuera de los contenedores en muchos barrios de Montevideo.

De acuerdo con el monitoreo realizado esta semana, la situación afecta principalmente los barrios con mayor densidad poblacional, siendo los municipios E (Malvín, Buceo, Punta Gorda, Carrasco) y CH (Pocitos, Punta Carretas, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Tres Cruces) los más afectados.

"El Plan de Contingencia que realiza el MSP respecto al tema residuos domiciliarios y su recolección se realiza permanentemente durante todo el año", precisó el Ministerio en el comunicado.

Sindicato realizará mañana un paro de actividades. Foto: M. Bonjour

Próximo paro.

Curutchet recordó que mañana los trabajadores de Adeom harán un paro a partir de las 10:00 horas para reunirse en asamblea, lo que complicará la situación de la recolección de residuos.

La semana pasada, el intendente Daniel Martínez dijo que el anterior paro realizado por Limpieza dejó "un atraso de 5.000 contenedores". De todos modos, Adeom se ha encargado de aclarar que, al margen de las asambleas, no está realizando medidas de fuerza, salvo la no realización de horas extras.

Fuentes de Adeom dijeron a El País que para hacer la tarea de recolección de contenedores se necesitan 28 camiones por turno para las dos regiones en las que está dividida Montevideo (Este y Oeste). Sin embargo, por problemas mecánicos, entre 10 y 12 han estado saliendo a la calle en los últimos días.

Ayer, tras una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, la IMM informó en un comunicado que "en estas horas continúan las negociaciones con el sindicato. La Intendencia reitera su disposición al diálogo con los funcionarios y reafirma a su vez el compromiso de llevar adelante todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del servicio de Limpieza". "También continúan los contactos con el ministerio de Salud Pública para monitorear la situación sanitaria de la ciudad", agregó.

De todos modos, Curutchet confesó a El País que las negocaciones "son complicadas" y que no se logra acuerdo en algunos de los puntos reclamados por el sindicato.

El gobierno departamental anunció que resolvió modificar el mapa horario de trabajadores del área para que "efectivamente se realicen" los tres turnos diarios de recolección que son necesarios para mantener la ciudad limpia. Estos cambios de horarios no son compartidos por el sindicato.

Mal olor.

Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud Pública, los barrios más afectados por la acumulación de residuos son Malvín, Buceo, Punta Gorda, Carrasco, Pocitos, Punta Carretas, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores y Tres Cruces. Adeom insiste en que la acumulación de basura no se debe a medidas sindicales, sino a problemas con la flota de recolección. De todos modos, el sindicato realizará mañana un paro de actividades para reunirse en asamblea y evaluar el avance de las negociaciones.

Adeom insiste a que la acumulación de basura no se debe a medidas sindicales. Foto: M. Bonjour

HAY MILES DE CONTENEDORES SATURADOS