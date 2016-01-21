Confirman que los asaltantes al BROU utilizaron armas de guerra

Investigadores no descartan que militares o policías integren la gavilla.

Efectivos de los ministerios de Defensa e Interior confirmaron ayer que los dos fusiles de asalto Steyr AUG robados al Batallón Florida de Infantería N° 1 fueron utilizados en el asalto a la sucursal del Banco República de la ciudad de La Paz.

La forma como los dos asaltantes manipulaban el fusil de asalto hace pensar a los investigadores policiales que se trata de personas entrenadas en el uso de armas de fuego. Por ello no descartan que los integrantes de la banda puedan ser o haber sido en el pasado militares, policías o guardias de seguridad.

En un principio trascendió que era muy difícil conseguir las balas calibre 5.56 que sirven a los Steyr rapiñados el miércoles 6 a dos guardias que se encontraban en los fondos del cuartel de Punta de Rieles.

Una de las hipótesis manejada por los investigadores policiales y de los servicios de Inteligencia del Ejército (S2) sostenía que soldados adictos robaron las balas y luego las cambiaron por drogas en "bocas" ubicadas en barrios periféricos de Montevideo. Sin embargo, con el paso de los días, esa hipótesis perdió fuerza, aunque no se descartó totalmente.

Los delincuentes ingresaron con mucha violencia al BROU y golpearon al guardia en la cabeza. Foto: Captura.

Las balas para los fusiles de asalto Steyr se consiguen en armerías de plaza a unos US$ 3 ($ 90) la unidad. Solo hay que pedir cartuchos para el calibre .223 del Remington. Esta es una bala para uso deportivo con casi las mismas dimensiones externas que la militar usada por fuerzas armadas integradas a la OTAN (calibre 5.56). La mayoría de estos ejércitos utilizan el fusil de asalto Steyr.

Las balas para el Remington .223 también se consiguen con facilidad en Argentina. Una fuente castrense dijo a El País que los cargadores transparentes del Steyr son compatibles, en caso de necesidad, con los del fusil semiautomático norteamericano AR-15, algo más fácil de conseguir.

Además de las dos armas de guerra robadas a los guardias del Batallón de Infantería N° 1, los delincuentes utilizaron en el asalto al banco subfusiles Star Z 63 o Z 70, españoles, que también tienen un gran poder de fuego.

La Policía constató que los subfusiles Star ingresan en forma clandestina desde Argentina. Algunos contrabandistas de armas los "alquilan" a narcos enfrentados con bandas rivales.

El atraco.

Unidades policiales de Canelones y Montevideo trabajan en forma coordinada para poder dar con el paradero de los siete delincuentes que llegaron al banco. La Policía estima que un octavo los esperó en Camino Osvaldo Rodríguez y avenida César Mayo Gutiérrez (Montevideo) con otro vehículo que les permitió continuar la fuga. Según un video al que tuvo acceso El País, un Peugeot modelo 408, de color azul, estacionó frente a la sucursal bancaria, ubicada en José Enrique Rodó y Conrado Moller.

Seis delincuentes, cuatro con las caras tapadas por pasamontañas y dos con el rostro descubierto, descendieron del auto. Uno de ellos golpeó en el rostro a la mujer policía que estaba en la puerta del banco. Luego la llevó para adentro del local de los cabellos, según dijo un testigo del atraco a El País.

Otro sujeto tomó del cuello al segundo policía y lo arrastró frente a las cajas mientras le apuntaba a la cabeza. Un tercer policía también fue reducido. Dos delincuentes saltaron los mostradores y se apoderaron de la recaudación. En un principio trascen- dió que la cifra robada fue US$ 17.000. Sin embargo, fuentes del caso dijeron ayer a El País que los delincuentes se llevaron US$ 15.000, entre los que se contaba US$ 1.100 de un cliente.

Uno de los rapiñeros cronometraba el tiempo. Al llegar el minuto y 40 segundos avisó a sus compañeros que debían escapar. Antes de huir, dos integrantes de la banda robaron las armas de dos guardias.

El primer policía en llegar al banco lo hizo un minuto más tarde, según las filmaciones.

Choque.

Pocas horas después del asalto, integrantes de la Zona II (La Paz y zonas aledañas) de la Policía de Canelones se comunicaron con la jueza de feria para informarle que habían obtenido videos del asalto. La magistrada suplente —la jueza titular está de licencia— dijo que después verían los materiales. Se le explicó que en la filmación dos de los asaltantes aparecían con la cara descubierta. La calidad de las filmaciones permitía obtener una imagen nítida de los rostros que la Policía pretendía divulgar para pedirle ayuda a la ciudadanía en la captura.

El jerarca argumentó que era muy probable que los asaltantes realizaran otro ilícito y que, si la población conocía sus caras, la Policía podría contar con una información clave que permitiera detenerlos antes de que incurrieran en otro delito.

Sin embargo, la jueza de feria rechazó que la Policía hiciera públicos los rostros de los rapiñeros, sin dar ningún argumento. "La idea era poder exhibir las fotos para que la sociedad nos pudiera ayudar y evitar otro hecho similar pero la Jueza no autorizó la publicación", expresó el jefe de Policía de Canelones, Ricardo Pérez, según consignó el portal del Ministerio del Interior.

Por su parte, el gremio bancario emitió ayer una declaración que exhorta a las empresas del sistema financiero y a las autoridades de gobierno a extremar las medidas de seguridad en los bancos.

Un minuto y medio después de ingresar al banco, los delincuentes escaparon. Foto: Captura.

LAS ARMAS DE LOS RAPIÑEROS

Fusiles Steyr. Un arma muy potente

El Steyr AUG es un fusil de asalto muy versátil y liviano, de gran poder de fuego. AUG se traduce como "fusil universal del Ejército". En este momento lo utilizan ejércitos y fuerzas de 31 países, entre ellos Estados Unidos, Bélgica, Austria e Italia.

Subfusil Star. Gran cadencia de tiro

Su origen es español. Se trata de un arma ruda que soporta la arena y el agua. Es muy ligero, manejable, simple, robusto y seguro. Esta nueva arma se fabricó en calibres de 9 mm Parabellum. Puede ser disparada en guardia baja con una sola mano.

Se trata de "un fuisil universal del Ejército". Foto: Archivo.

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