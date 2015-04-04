Comerciante herido de bala durante una rapiña en Piedras Blancas

Dos delincuentes entraron anoche disparando a una panadería en Piedras Blancas e hirieron a un hombre de 52 años. Huyeron en dos motos que los esperaban afuera durante el asalto.

En la noche de ayer viernes, dos desconocidos entraron a una panadería ubicada en camino Domingo Arena y Sebastián Rodríguez (Piedras Blancas) disparando sus armas en medio del local, que era atendido por una mujer de 32 años, a la que le exigieron el dinero de la caja.

Los delincuentes pasaron entonces a la trastienda, donde estaba el comerciante de 52 años, esposo de la mujer, y le dispararon a la altura de la cadera y exigieron más dinero.

Los hombres escaparon a bordo de dos motos que eran conducidas por otros dos delincuentes que los esperaban afuera.

El hombre fue trasladado al Hospital Policial donde sigue internado.

Investiga el caso el área de investigaciones de la Zona III y se

enteró al juez en lo Penal de 12do. Turno.



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