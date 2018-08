“Carrasco Este continúa conquistando la ciudad”

Carrasco está viviendo un crecimiento impresionante. Con la aparición de barrios con seguridad y complejos de apartamentos, las zonas rurales que se ubicaban al norte de Camino Carrasco y al este de la ciudad hoy son proyectos residenciales de primer nivel que alojan miles de familias. En este contexto, Ignacio Albanell y María José Albanell, directores de Meikle Bienes Raíces, comentan sobre las propiedades más solicitadas en la inmobiliaria, así como también las novedades que se vienen para los próximos meses.



—¿Cuál es la situación actual del mercado inmobiliario en Carrasco?

​

Ignacio Albanell: El año pasado fue muy bueno, y este si bien arrancó lento, a partir de mayo empezó un movimiento importante, tanto de consultas como de negocios concretados. Lógicamente con el mundial el mercado bajó el ritmo, pero ahora se reactivó. Con Agosto empieza la época del año en que la gente empieza a tomar decisiones importantes, y se están concretando operaciones interesantes.



—¿Hoy qué clase de viviendas son las que se venden mejor ?

​

I.A: Hoy se está dando una expansión muy importante de Carrasco hacia el norte de Avenida Italia y hacia el este, hacia Avenida de las Américas y Parque Miramar. Lo más requerido son las casas en barrios con seguridad y los apartamentos.



María José Albanell: La gente hoy está buscando un estilo de vida más seguro, mayor tranquilidad, lugares donde haya menos tránsito y donde los chicos puedan salir a la calle y jugar con sus vecinos. Por eso barrios como Los Olivos, San Nicolás, Lagos y La Tahona están funcionando tan bien, con ventas tanto de casas como de terrenos.



—¿A cuánto está el m2?



M.J.A: Depende de varios factores, pero para estos barrios el precio del m2 se ubica entre los 350 y 400 dólares. En La Tahona y otras urbanizaciones que están un poco más alejadas se pueden conseguir terrenos por 120 dólares el m2. Están surgiendo oportunidades muy atractivas en estas zonas.



—¿Cuáles fueron los últimos proyectos de Meikle Bienes Raíces que mejor se vendieron?

​

I:A: El año pasado lanzamos varios que se vendieron muy bien. Por ejemplo, en la zona de Jardines de Carrasco está Jardines Plaza, un complejo de apartamentos que se vendió casi en su totalidad antes de inciar la construcción. También para apartamentos lanzamos Aracauria sobre la calle Máximo Tajes, que tiene la gran ventaja de estar cerca de los colegios. En este ya se comercializaron la mitad de las unidades. Este años estamos trabajando con Carrasco Boating en Avenida de las Américas, que rompió con el mercado y ya vendió el 50% de la primera torre.



—¿Cuál es su diferencial?

​

IA: Hoy la gente lo que busca es practicidad, y en este sentido la seguridad y los amenities son fundamentales. Carrasco Boating es un complejo de torres de apartamentos sobre el lago rodeado de bosque, repleto de servicios, desde playa privada hasta acceso a la escuela hípica. Es único en ese aspecto.



M.J.A: Otro factor importante son los gastos comunes y los impuestos. Antes la gente no los tomaba en cuenta, y hoy son la primera pregunta. En este sentido el proyecto cuenta con muchas unidades, y eso genera un excelente nivel de servicios con gastos comunes razonables.



—Meikle fue una de las primeras inmobiliarias en apostar a Carrasco Este, ¿Cómo ven la evolución de esta zona?

​

I.A: Ha sido impresionante. En diez años explotó. El principal motivo es que la normativa de la zona permite construir con mayor altura que en Carrasco tradicional, y también más unidades por m2. Nosotros arrancamos en 2008 con Bilú, que fue el primer edificio en Avenida de las Américas, y seguimos con Loop, Areia, y Puerto del Lago. Recuerdo que cuando presentamos Bilú parecía que Avenida de las Américas estaba en el fin del mundo. Hoy está repleta de construcciones.



—¿Y Parque Miramar?

IA: En Parque Miramar tuvo mucho que ver la construcción de Lagos de Carrasco. Para hacerse una idea, hace diez años el precio del m2 en esta localidad estaba en 50 dólares, hoy está en 350. Ha sido realmente explosivo, al punto que hoy la oferta allí está un poco limitada.



M.J.A: Lo más importante es que Carrasco Este continúa conquistando la ciudad. Antes la gente de Pocitos y Punta Carretas estaba muy identificada con su barrio y no se movía de ahí. Hoy notamos que hay muchas parejas jóvenes y familias que se están instalando en el este. También hay muchos abuelos que quieren estar cerca de sus hijos y entonces se van para ahí.



Inversión que rinde hasta un 7% anual Pese a la variedad de opciones a la hora de invertir, las propiedades siguen siendo una opción cotizada. Según Ignacio Albanell, este año cayó un poco la inversión de Argentina, pero las propiedades siguen siendo un refugio para los uruguayos, que históricamente se sienten más cómodos con su dinero en ladrillos que en el banco. “El inversor valora mucho la estabilidad, y los márgenes siguen siendo seductores. Hoy la renta por alquiler de una casa es de un 5% anual, que puede llegar a un 7% si es para oficinas. Además existen otros factores, como la valorización de la propiedad, que convierten a los inmuebles en un rubro muy seguro”, afirma.

—¿Qué hay de los alquileres?

​

I.A: —Históricamente el mercado de alquileres en Carrasco siempre fue muy bueno, hay como un preconcepto en ese aspecto. Las casas de gran valor son muy solicitadas, en su mayoría por extranjeros, muchos de ellos trabajadores en Zona América. Vienen de sus países con el concepto de barrios con seguridad y buscan ese estilo de vida. Otro público que alquila son los jóvenes, solteros, que antes se iban a Pocitos porque Carrasco no ofrecía alternativas. Hoy hay una gran oferta de apartamentos chicos en Avenida de las Américas con gimnasio, piscina y parrillero. Los jóvenes buscan estos servicios, y hay opciones para ellos.



—Desde hace algunos años la empresa se expandió de Carrasco hacia los barrios sobre la rambla, ¿cómo viene la actividad en estas zonas?

​

M.J.A: En Pocitos y Punta Carretas venimos con mucho movimiento, sobre todo alquileres de apartamentos de dos dormitorios. Hace dos años inauguramos el edificio ON en la calle 26 de Marzo, con apartamentos y mono ambientes, y está funcionando muy bien bajo el régimen de renta temporaria. Pensando en ese público joven también estamos desarrollando Prana, atrás de la Facultad de Ingeniería, para brindar una nueva opción a los estudiantes. En este estilo de viviendas hay filones interesantes para inversores, porque la renta es un buen negocio.



—¿Cuál es la expectativa para el resto del año?

I.A: Somos bastante optimistas. Carrasco Boating viene funcionando muy bien y esperamos seguir vendiendo. Lo más importante es que el mercado está estable, no esperamos un boom, pero tampoco que baje la actividad.