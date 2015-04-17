Bonomi: Robos a taxis aumentaron porque se cercaron otros delitos

El ministro del Interior afirmó que "los que roban a taxistas son consumidores (de drogas) que necesitan dinero para seguir consumiendo".

El ministro del Interior Eduardo Bonomi aseguró que el aumento de rapiñas a taxímetristas es "producto de haber cercado" otros delitos.

"Paradójico, disminuyeron los robos en general y aumentaron los robos a taxímetros. En general los delincuentes consuetudinarios no dejan de robar cuando se los golpea sino que cambian la actividad", afirmó el secretario de Estado según radio Monte Carlo.

Además, indicó que las rapiñas a taxis tienen que ver con la adicción a drogas: "Lo que roban es poca cosa, es mucha violencia para poca cosa, lo cual nos indica que los que roban son consumidores que necesitan dinero para seguir consumiendo".

Ayer, minutos después de las 15:00 horas, una comitiva de la Gremial Única del Taxi (patronal) encabezada por Óscar Dourado se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

"El taxímetro está siendo objeto de una ola de asaltos, producto de la abstinencia de drogas que tiene la gente", manifestó Dourado a la prensa tras salir de la reunión.

El presidente de la patronal del taxi indicó que "al haber disminuido la droga en la calle hay más asaltos y eso se traduce en más delitos en una franja débil, como es el taxímetro".

Bonomi anunció que la Gremial Única del Taxi va a "tener una reunión más operativa con el jefe de Policía, Mario Layera".



Eduardo Bonomi se mantiene en el ministerio del Interior. Foto: Gerardo Pérez

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