Basurales endémicos vigilados

MONITOREO DE RESIDUOS

Presentaron el Centro de Monitoreo que recibirá imágenes de zonas críticas de la ciudad.

Camila beltrán El centro de monitoreo está instalado en el tercer piso de la IMM. Foto: M. Bonjour

Dos funcionarias municipales, desde el tercer piso de la Intendencia de Montevideo, monitorean las 24 horas del día las 8 cámaras de alta definición localizadas en distintos puntos de la ciudad, que tienen como objetivo controlar los basurales endémicos, para evitar que las personas arrojen desechos en lugares indebidos.

Desde que fueron colocadas, a principio del mes pasado, ya se han aplicado 53 sanciones, que pueden ir desde las 2 UR a las 70 UR. El monto varía en función de la reincidencia.

Una vez que el Centro de Monitoreo de la Intendencia detecta la infracción a través de las cámaras, si hay algún inspector cercano a esa zona es avisado y se traslada al lugar junto con efectivos policiales, a fin de efectuar la multa.

En caso de que ocurra en horas de la madrugada, el director del departamento de Desarrollo Ambiental, Óscar Curutchet, explica que "se anota la matrícula del vehículo, se coteja la información con el Sucive y se aplica la multa correspondiente".

Según el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, habrá más cámaras en el futuro. "Como son cámaras móviles, en la medida en que en un lugar la conducta del ciudadano cambie y deje de tirar basura, podemos trasladarlas a otras zonas", explicó.

A través del video de una de las cámaras de vigilancia ubicada en la zona de Malvín Norte, se puede observar cómo un conductor se baja de su vehículo, tapa la matrícula con una bolsa y se dispone a tirar piedras, madera y otros desechos en el preciso lugar en el que se encuentra un cartel rojo con la frase: "Prohibido arrojar residuos, multa aplicable de 2 a 350 UR. Señor/a vecino/a, usted está siendo filmado".

Justamente lo que se busca desde la Intendencia de Montevideo al colocar las cámaras es evitar que esto suceda.

Cambio de hábitos.

","

"Utilizamos la tecnología para apelar a la responsabilidad ciudadana, para de alguna forma persuadir a las personas para que no arrojen desechos en lugares inadecuados y generar una conducta que implique saber que la ciudad más limpia no es la que se limpia mejor sino también la que se ensucia menos", subrayó Martínez.

El intendente explicó también que los contenedores son para uso exclusivo de basura domiciliaria y que en caso de que se quiera arrojar elementos atípicos como colchones, heladeras, podas o material de construcción, la Intendencia de Montevideo cuenta con un número especial (1950 3000 opción 3) al que las personas pueden llamar. En el correr del día un vehículo especial se encargará de retirarlo. "No es que no haya alternativas", remarcó el intendente.

Además, Curutchet señaló que desde hace un tiempo están teniendo reuniones periódicas con los diversos municipios de la capital "a efectos de establecer espacios físicos determinados" en donde las personas podrán tirar ese tipo de basura atípica.

"Quienes no entienden que tienen que buscar los lugares correspondientes para tirar residuos tendrán la sanción correspondiente", sentenció el intendente Martínez.

Curutchet agregó que en caso de que se "detecten conductas más dañinas hacia el medio ambiente se puede proceder a aplicar la ley de faltas y se pasará a la acción judi- cial correspondiente". Aclaró que sin embargo hasta el momento no han tenido "que ir por esa vía".

Apoyo.

","

Además de las cámaras, se trabaja en conjunto con la Inspección General, la División de Limpieza, efectivos policiales y con el Ministerio del Interior. "Al poco tiempo de asumir nos reunimos en el Ministerio del Interior y coordinamos para que nosotros podamos acceder a la información que llega a las múltiples cámaras del Ministerio y para que ellos cuenten también con la información que llega a nuestras cámaras para combatir los actos delictivos. Vamos a tener una amplitud de control muy importante", sostuvo el jerarca.

600 toneladas de basura

","

La iniciativa de empezar a colocar cámaras en distintos basurales del departamento surgió, según cuenta el intendente de Montevideo Daniel Martínez, a partir de que en Semana Santa se detectaron en la zona de Camino Fortet y Camino Colman 600 toneladas de basura que tuvieron que ser retiradas por vehículos de la Intendencia.



CONTENEDORES

","

Preocupa el atraso en recolección de residuos

","

Según el director de Desarrollo Ambiental, la Intendencia de Montevideo se encuentra con un atraso en el vaciamiento de los contenedores en algunos barrios.

"Hoy estamos en la zona oeste con un atraso de mil contenedores; dependemos mucho de la disponibilidad de las unidades para cum-plir el servicio", informó Óscar Curutchet.

A pesar de eso explicó que se han generado resultados positivos que permitieron "bajar sensiblemente el atraso que hoy en día tiene Montevideo", en cuanto a la recolección de contenedores. Eso se da gracias a la "gestión humana de las diferentes divisiones", sumado a las cámaras de video vigilancia, así como también la instalación de sensores en los contenedores que han posibilitado tener información en tiempo real sobre cómo se está cumpliendo el circuito, cuál es la capacidad de ese contenedor y si está al tope o casi al tope.

"Hace cuatro o cinco días teníamos un atraso de 3.000 contenedores que no se habían vaciado, bajamos a 1.500 el jueves y ayer el atraso era de 1.000", remarcó Curutchet, quien agregó que eso se debió principalmente a los "paros ocurridos en el último tiempo y a la falta de disponibilidad de las unidades adecuadas para cumplir con el servicio".

El intendente Daniel Martínez explicó que "últimamente no ha sido posible recolectar todos los contenedores debido a problemas en la estructura de mantenimiento y a la falta de equipamiento".

Según Martínez, de a poco han ido superando la situación, "echando mano a las seis chupadoras que vacían alrededor de los contenedores" y por la contratación de ONG o empresas privadas.

A fin de año la comuna capitalina contará con 15 camiones nuevos, lo cual va a permitir recolectar todos los contenedores a tiempo. "Esperamos que la semana que viene podamos ponernos al día", concluyó Martínez.