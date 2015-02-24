Balearon a un policía cuando defendió a su sobrino en una rapiña

En la tarde de este lunes un efectivo policial intentó evitar que delincuentes rapiñaran a su sobrino y fue baleado por los mismos.

Este lunes sobre las 15 horas vecinos de la zona de Colón llamaron al servicio de emergencia 911 alertando a la Policía sobre un hombre herido de bala que se encontraba dentro de un auto.

Cuando los agentes llegaron a camino Lecocoq y bulevar Aparicio Saravia, encontraron al herido, que también resultó ser funcionario policial.

Momentos antes los delincuentes habían querido robarle al sobrino de la víctima, por lo que el policía intercedió y fue herido de bala por los desconocidos.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que el agente fue trasladado al Hospital Policial con una herida de bala en el muslo derecho.



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