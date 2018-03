No se sorprenda que aquí falten hombres, es que las cosas no están separadas, y si la murga no tiene hoy un par de minas, vamos a sentirnos otra vez discriminadas", la murga Cero Bola —integrada por mujeres— calentó ayer la previa de la ya tradicional marcha por el Día Internacional de la Mujer. De un momento a otro la avenida 18 de Julio se tiñó de color violeta.

Hubo quienes lucieron un simple lazo violeta, usaron una pashmina o vistieron prendas de ese color, otras se pintaron la cara, e incluso las más osadas, fueron por un body painting. La convocatoria tuvo mucho de Carnaval pero del crítico, del que no da lugar a la duda, sí al pienso: una murga, una comparsa, La Melaza, un conjunto de saxofonistas y hasta zancudos, todos bajo una misma causa, la de la mujer. "Liberar a la mujer", "los femicidios son evitables, el gobierno es el responsable", "nada sin nosotras, por una izquierda feminista", "feminista sí, femenina no", "tocan a una y tocan a todas" o "arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer", en el plano del discurso todas las frases, leyendas de carteles o cánticos reflejaban lo mismo: las ganas de salir a la calle y hacerse oír.

La marcha que duró más de dos horas y de la que participaron tanto hombres como mujeres, atravesó la principal avenida de la capital del país. 18 de Julio parecía vestida para la fecha; adornada por luces decorativas y teñida de violeta. Los cánticos que reivindicaban el lugar que debe tener la mujer en la sociedad, así como las proclamas que eran leídas por los diferentes colectivos detenían la marcha que por momentos convertía a los asistentes en espectadores. Una gran fogata realizada en medio de 18 de Julio, una suelta de globos y una proclama anunciaron el final.