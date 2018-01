Astori se posiciona como candidato y recibe críticas

El ministro de Economía Danilo Astori se posiciona cada vez más cerca de su candidatura al 2019, pero a medida que lo hace recibe cuestionamientos en la interna oficialista por su edad y sus planteos de actualización ideológica de la coalición.

"Tiene que haber una renovación ideológica y política en el Frente Amplio. No se puede seguir haciendo política con conceptos muy ancianos a esta altura. No es que haya gente de edad representando liderazgos como los que podamos representar Tabaré Vázquez, José Mujica y yo; es que en el Frente Amplio hay ideas muy viejas todavía", señaló en una entrevista con el semanario Búsqueda. La idea de actualización ideológica fue propuesta en varias oportunidades, pero nunca encontró eco a nivel del Frente Amplio.

Así respondió a los cuestionamientos que había recibido antes por querer ser presidenciable (hoy tiene 77 años de edad). La vicepresidenta Lucía Topolansky y el propio Mujica se encargaron de dejar en claro que debe haber renovación.

Con sus nuevas declaraciones, Astori ganó más críticas. Esta vez no solo por su edad, sino por querer seguir estimulando la inversión mediante exoneraciones tributarias. El diputado de la Lista 711 Felipe Carballo dijo a El País que en lugar de adoptar este tipo de políticas "hay que refundar el Frente más a la izquierda" y "redistribuir más la riqueza".

Carballo dijo que "cada vez los ricos están más ricos" y "la carga impositiva viene cayendo sobre el bolsillo de los trabajadores". "Queda claro que ha fallado esa estrategia de no seguir cargando a la clase media y eso porque el empleo no crece y ha habido un conjunto de exoneraciones y subsidios millonarios al capital", advirtió. Como ejemplo citó el hecho de que se entregaron US$ 850 millones por concepto de subsidios a las viviendas de interés social y los precios de alquileres no bajaron.

Carballo dijo que "hay que actualizarse más hacia la izquierda y dejar de mimosear con el capitalismo". Esto lo dijo en respuesta al planteo de Astori de hacer una actualización ideológica en el oficialismo. Con respecto a las candidaturas, afirmó que es bueno que "se transparenten" las intenciones de presentarse a la competencia.

Por su parte, el diputado suplente del IR Martín Couto salió al cruce de las afirmaciones de Astori. "Si tenés que hacer 73 moñas para explicar por qué sos la renovación, no lo sos, Danilo", escribió en su cuenta de Twitter.

"Me encantaría".

"Es una opinión personal, a mí me encantaría que Astori fuera candidato, pero es algo que debería definir él", señaló el subsecretario de Economía Pablo Ferreri al programa Quién es Quién de Gustavo Vaneskaian en Diamante FM. "A mí me encantaría ver a Astori presidente, creo que su carrera, su actitud política, sus aptitudes humanas, profesionales y políticas lo harían un excelente presidente. No me gusta comparar a compañeros en términos de mejores o peores, sí digo que Da-nilo sería un gran presidente", aseguró el subsecretario de Economía.

Si bien opinó que "la renovación debe ser ahora", advirtió que el punto central es definir por qué aspectos pasa. "Si pasa por cambiar una cara por otra estamos razonando mal, la renovación debe ser ideológica, de ideas, de concepto (...) Podemos poner una cara u otra pero si no nos aggiornamos al siglo XXI, al mundo de bitcoin, criptomonedas y revolución digital, más allá que tengas 20, 50 o 70 años la cosa no va a caminar", justificó.

Ferreri coincidió con Astori en que se debe hacer "una profunda renovación de ideas" y también se debería apostar al ministro y al expresidente José Mujica para "amalgamarlos con otros actores". "Sería una torpeza política prescindir de Váz-quez, Astori y Mujica y desde el punto de vista humano sería profundamente injusto; acá nos precisamos todos y es con todos", dijo Ferreri respecto a las candidaturas.