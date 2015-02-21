Asesinan anciana de 90 años para robar

Una mujer de 90 años fue encontrada muerta en su casa en la zona de la Unión. Para los vecinos, la anciana fue asesinada por delincuentes que entraron a robarla. La vivienda está ubicada en Ángel María Cusano y Felipe Sanguinetti.

Ayer, según fuentes policiales, un familiar de la mujer ingresó a la vivienda debido que hacía por lo menos tres días no sabían nada de ella y ni siquiera contestaba el teléfono.

Una vez en el interior de la casa, el familiar vio a la mujer en un rincón del comedor, sin vida y con varias puñaladas en su cuerpo, una de ellas —la letal según la Policía— en el cuello.

Para los investigadores, los delincuentes habrían robado algunos objetos de escaso valor ya que, de acuerdo con lo declarado por la familia, la dueña de casa no guardaba dinero ni objetos valiosos.

"Creo que lo más valioso que tenía era una televisión en blanco y negro", comentó Diego, un vecino de la zona.

"La mujer vivía sola y era muy buena con toda la gente del barrio. Incluso no trancaba la entrada de su casa, para que gente sin techo pudiera dormir allí", dijo el vecino.

La Policía no tiene aún pistas sobre los homicidas de esta mujer, pero se indagó a varios indigentes que viven en la zona y que en algún momento aprovecharon el lugar que la anciana les cedía.

Con este homicidio, al que debe sumarse la muerte ayer de un joven de 20 años atacado a balazos días atrás en Tres Ombúes, en lo que va del año se cometieron 46 asesinatos.

En el caso del joven asesinado, tras una ardua investigación los efectivos identificaron a un joven de 17 años, quien confesó el homicidio.

en la unión