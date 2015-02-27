Apuñaló a esposa, hijo e hijastra y se entregó

Un camionero con antecedentes por violencia doméstica apuñaló a su esposa, a su hijastra de 19, que está embarazada, y a un bebé de 10 meses, en la casa donde vivían, ubicada en la zona norte de la ciudad de Florida.



Tras la agresión, huyó en su moto y horas después se entregó a la Policía. Los heridos están internados en el Hospital de Florida.

Según informó la radio CW33 de Florida, el hecho ocurrió ayer de tarde, en una vivienda ubicada sobre la Ruta 5, cuando el camionero regresó de un viaje.

La esposa tiene 35 años y el bebé era hijo de ambos.

El jefe de Policía, José Enrique Chavat, informó a la radio floridense que el hombre que apuñaló a su familia se entregó más tarde a la Policía.

De acuerdo a lo informado por la autoridad policial, el camionero, oriundo de la zona de El Carmen, en el departamento de Durazno, tenía prohibido por decisión de la Justicia acercarse a la vivienda, por denuncias anteriores de violencia domestica, la última de ellas al comienzo de febrero.

Chavat sostuvo que las personas heridas están fuera de peligro.

Detalló que el hombre no habría tenido intenciones de herir a su hijo de 10 meses y el corte que le produjo se debió a que lo tenía en brazos la joven de 19 años. La puñalada que iba destinada a ella podría haber sido fatal, dijo la Policía.

Luego de conocerse el ataque, la unidad especializada en violencia doméstica de la Policía comenzó a llamar al celular del agresor, quien en un momento atendió y pactó entregarse a la policía.

El hombre se encuentra en esa unidad policial a disposición de la Justicia.

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