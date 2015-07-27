Apareció muerto uno de los taxistas desaparecidos

Fue encontrado en la playa entre Solymar y El Pinar y no presentaba signos de violencia. La Policía mantiene la búsqueda de otros dos taxistas desaparecidos.

Uno de los taxistas desaparecidos semanas atrás fue encontrado muerto ayer en la playa entre Solymar y El Pinar, según confirmaron a El País en la Gremial Única del Taxi.

Se trata del conductor del móvil 569 que desapareció el lunes 20 de julio. El hombre tenía 44 años y desde mayo del año pasado trabajaba como conductor del taxi. La última comunicación que la central tuvo con él fue a las 18 horas del lunes que desapareció, cuando el trabajador estaba en la zona del Hipódromo.

El presidente de la gremial del taxi, Oscar Dourado, dijo a El País que el taxista fue encontrado por su hermanastro debajo de una caseta de guardavidas y el cuerpo no presentaba signos de violencia. El vehículo fue encontrado en la zona de Barra de Carrasco desde donde el hombre se fue caminando.

"Esto aparentemente es un tema de carácter personal y familiar y nosotros somos respetuosos de la intimidad de la familia. No vemos ningún motivo para estar hurgando ni sacando a luz temas que no tienen que ver con nuestro trabajo como taximetristas", sostuvo Dourado, quien informó que la gremial resolvió que se continuará con la actividad de forma normal.

En las últimas dos semanas, desaparecieron tres taxistas con los vehículos respectivos. Hasta ahora solo habían sido encontrados dos autos pero no los choferes.

En uno de los casos el chofer está prófugo. Había sido contratado cuatro días antes de desaparecer con el taxi. Esa persona, que hoy es buscada por la Policía, posee antecedentes penales. El taxi, en ese caso fue encontrado frente a una fábrica.

El otro auto encontrado apareció frente a una estación de servicios Ancap situada sobre la avenida Carlos María Ramírez (La Teja). Un guardia de seguridad de la gasolinera observó que el taxi estuvo más de un día detenido frente al comercio. Cuando se acercó detectó que tenía las llaves puestas. Enseguida llamó a la Policía.

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