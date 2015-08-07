Aparecen más restos humanos en vertedero

Nuevamente aparecieron restos humanos en el vertedero municipal de basura de Felipe Cardoso. En este caso, según una fotografía en poder de El País, se trata del pie derecho de una persona adulta. La imagen habría sido tomada el 18 de junio.

Anteriormente había aparecido la pierna de un niño o una niña, situación que derivó en una denuncia de Adeom por las condiciones en las que se trabaja en el área de Limpieza. Esta semana, los representantes sindicales del sector mantuvieron un encuentro con el director de limpieza de la IMM, Néstor Campal, a quien le adelantaron algunos aspectos de la plataforma que le presentará el sindicato, en la que se encuentran la situación de la cantera y el tema de la insalubridad.

El hallazgo de restos humanos debe ser denunciado ante el capataz y el director de la cantera. La Policía se encuentra presente en Felipe Cardoso, por lo que toma contacto con la situación de forma inmediata.

Sin implicancias.

A comienzos de junio de este año, la Jurídica municipal, a cargo de Ernesto Beltrame, dio por concluida la investigación administrativa que inició a partir de la primera denuncia sobre la aparición de restos humanos, "sin atribución de responsabilidad de ningún funcionario".

En agosto de 2014 y luego de una investigación "de urgencia" sobre los hechos denunciados, el Departamento de Gestión Humana de la Intendencia había encomendado a la Unidad Sumarios la realización de una investigación más profunda "a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran surgir".

Desechos.

Una de las hipótesis que se maneja ante la aparición de restos humanos es que se trate de desechos hospitalarios. De todos modos, funcionarios que trabajan desde hace años en la usina de Felipe Cardoso también recuerdan que han llegado cuerpos enteros mezclados con la basura.

El tratamiento de los desechos hospitalarios se hace utilizando el proceso de autoclave: los residuos se exponen a altas temperaturas mediante la inyección directa de vapor saturado a presión, con el que se destruye toda forma de vida. La esterilización es fundamental, ya que no se trata solamente de jeringas o gasas, sino también de material biológico. Pero nunca deberían llegar restos humanos sueltos al vertedero.

Tras el reclamo de los trabajadores y la repercusión mediática que tuvo la primera denuncia de Adeom, en 2014, ediles de todos los partidos políticos enviaron una carta a la ex intendenta Ana Olivera solicitándole que interviniera.

La misiva señalaba que "dadas las características de lo que constituiría una circunstancia anómala y con eventuales derivaciones en diferentes planos de la gestión de la administración, así como intervención de la Justicia Penal, en caso de verificarse los extremos aludidos, se ha entendido imperioso poner en conocimiento del Ejecutivo comunal esta situación a los efectos de habilitar las acciones pertinentes".

En el cierre de las actuaciones, resuelto en junio de este año, concluye que los restos humanos hallados (la denuncia se sustenta con fotografías) son "residuos hospitalarios", cuyo tratamiento "es realizado por una empresa privada que los recolecta, los somete a un tratamiento y finalmente los traslada al Servicio de Disposición Final para su destrucción, conjuntamente con el resto de residuos".

El vertedero de Felipe Cardoso recibe cada día unas 1.800 toneladas de basura.

La primera denuncia terminó archivada por la IntendenciaANDRÉS LÓPEZ REILLY