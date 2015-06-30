Al grito "¡Tírense todos al piso que los quemamos!" asaltaron supermercado

Los delincuentes llegaron a primera hora de esta mañana y estaban fuertemente armados. Lograron llevarse dinero y nadie resultó lesionado. Había pocos clientes en el local.

Un grupo de delincuentes -fuertemente armados- rapiñó esta mañana la sucursal de Tienda Inglesa ubicada en avenida Italia y Bolivia, en la zona de Portones de Carrasco, según informó personal de la Seccional 14ª.

Según contó un cliente a El País, los delincuentes ingresaron sobre las 7.20 de la mañana. "Yo llegué 7:15 aproximadamente. En el estacionamiento había apenas cuatro autos estacionados. Me llamó la atención que en la calle de circulación del párking había un auto en la mitad sin estacionar", dijo el hombre.

"Yo me encontraba en una góndola lejos de la caja cuando sentí un grito: '¡Tírense todos al piso que los quemamos!' Ahí se hizo un silencio impresionante de como mucho dos minutos. Nos quedamos todos callados", contó.

Inmediatamente después se escuchó otro grito: "¡Viva los chorros!" y segundos después una señora avisó que los delincuentes ya se habían ido. "Se escucharon muchos gritos y llantos", agregó.

"Fueron pocos minutos. Yo no los vi, la cajera me dijo que eran seis u ocho hombres, fuertemente armados con escopetas o metralletas. Fueron directo a la administración a buscar la remesa que tenía el dinero para pagar algunos sueldos", dijo el cliente.

Nadie resultó herido. Según publica Subrayado escaparon con dinero que ascendería a unos $ 4.000.000. Algunos empleados debieron luego ser atendidos por médicos de una emergencia móvil debido a la crisis nerviosa que sufrieron, según se informó el programa Buen Día Uruguay, de canal 4



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