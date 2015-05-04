Acostumbrados a vivir entre residuos dejados por perros

Uruguay tiene un millón doscientos mil perros. La mitad son de Montevideo, según la Comisión Nacional de Zoonosis. Muchos de ellos son callejeros y otros tienen dueños que los sacan a la calle a hacer sus necesidades. En algunos casos, sus propietarios van con una bolsita a recoger la materia fecal para luego tirarla a la basura. En otros, deja las heces en el espacio público generando contaminación ambiental.

Para evitar este tipo de situaciones, la Intendencia Municipal de Montevideo puede sancionar al dueño de un animal que no retire su materia fecal del espacio público. ¿Y si no lo hace? Puede ser sancionado con una multa de dos unidades reajustables (1.611 pesos), según el artículo 2243.7 del digesto departamental.

Cuando la intendencia aprobó esta normativa, en noviembre de 2004, los inspectores aplicaron unas 130 multas en 15 días, según informó en ese entonces el portal La Red 21. Luego, disminuyeron el control sobre este tema.

Ricardo Prato, secretario general de la comuna, explicó a El País que esta tarea se les asignó a los inspectores "para cuando tengan tiempo para hacerlo". Hoy, cuentan con 150 inspectores generales y tres o cuatro por municipio. Pero al ser inspectores "generales", no les da para cumplir con este tema, agregó.

No obstante, el jerarca dijo que en los últimos años se aplicaron "algunas multas", aunque "se habló más con la gente" para evitar estas situaciones. Prato entiende que "esto depende más de la solución de las personas" que de la comuna.

Pero no es la única ley que controla este tema. La 18.746 también busca regular la "tenencia responsable de animales". Por eso, se creó una comisión al que se le puede hacer un apercibimiento y, si es reincidente, aplicarle una multa de una unidad reajustable (hoy unos 805 pesos).

Más educación.

En 2013, la intendencia quiso volver a atacar este tema. Para ello, ideó una campaña de comunicación, que contaba con la colaboración de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (Suvepa), la Facultad de Veterinaria, la Comisión Nacional de Zoonosis, entre otras organizaciones.

Claudia Torrelli, coordinadora de la iniciativa e integrante del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, dijo a El País que avanzaron en conversaciones, pero hoy "no está funcionando".

De todas formas, aseguró que están trabajando "en algo" sobre el tema, pero prefirió no informarlo. "Vamos a tener novedades después de las elecciones (departamentales del 10 de mayo). No vamos a hablar hasta ahí", señaló.

No obstante, hay algunos esfuerzos de municipios para atender el tema. Uno es del Municipio B, cuya jurisdicción abarca los barrios de Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro entre otros. Su alcaldesa, Cristina Olivera, indicó a El País que hay escuelas y vecinos que han trabajado en campañas de sensibilización. "Existe una preocupación compartida", indicó.

En Parque Rodó, el lugar del municipio donde residen 152.000 personas y en la que llegan a triplicarse por las universidades y servicios que existen, es la zona "donde más incidencia hay".

En Villa Biarritz también han hecho algunas campañas para advertir sobre este tema. Mientras que en Malvín y Pocitos, algunos vecinos colocaron bidones en contenedores y árboles con bolsas adentro para alentar a las personas a que depositen las heces en una bolsita.

En el exterior buscan implementar algunas ideas concretas para acabar con las heces molestas. En un barrio de Inglaterra, en el distrito de Barking and Dagenham, realizarán pruebas de ADN a los excrementos que estén en la calle y verán quién es el dueño del perro para luego hacer la denuncia. Para ello, deberán armar una base de datos, por lo que el proyecto estará funcionando el año próximo.

¿Afecta la salud?

En Parque Batlle, un hombre cada vez que sale a la calle ve en el mismo lugar excremento de perro. "Me tiene muy molesto", confesó. La incomodidad y el mal olor es lo que más afecta a los que pasan por ahí. Pero en plazas o parques públicos es donde puede traer el mayor problema para la salud, sobre todo en niños.

Alejandro Benech, profesor grado 4 de la Facultad de Veterinaria, contó que hubo casos de niños que fueron contagiados por el parásito ascaris. En donde más se da es en areneros de los toboganes, donde en general los niños juegan.

"Pueden alojarse en órganos internos, en la cámara del ojo y producir un problema visual en el niño", comentó. "No son frecuentes, pero hubo casos", concluyó el experto. montevideo, caca de perro, calles, uruguay

Las NORMAS que son de difícil inspección

uADIESTRAMIENTO. Se prohíbe el adiestramiento de perros en plazas, parques, playas o cualquier otro lugar público que no haya sido habilitado para ello. En lo contrario puede ser multado por tres unidades reajustables (UR) —2.416 pesos—.

uexcremento. Las personas que no retiren "los residuos o materias" dejados por su animal podrán ser sancionados con una multa de dos unidades reajustables (1.611 pesos), según la normativa municipal.

uCOLLAR o BOZAL. El dueño del perro que lo conduzca en la vía pública sin collar o bozal, dependiendo el caso, puede ser sancionado con de tres UR.

uSi ENTRA AL PARQUE. Si el "tenedor" del animal ingresa a lugares reservados exclusivamente para espacios infantiles puede ser sancionado con una multa de tres a cinco UR (de 2.416 a 4.027 pesos). Dependerá la multa de si usa collar o no.

uApercibimiento. La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal puede realizar un apercibimiento si una persona deja materia fecal en la calle. Si es reincidente también tiene potestad para multar con una UR.

uLugares. La normativa municipal dice que en plazas y parques habrá "lugares reservados para la permanencia y paseo de animales domésticos".

La caca de perro es una molestia para los montevideanos. Ya hay esfuerzos colectivos para mitigar.

Los inspectores de la intendencia controlan “cuando tienen tiempo”JUAN PABLO DE MARCO