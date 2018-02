Abogado detenido por amenazar a Jorge Díaz se negó a declarar en la Fiscalía

El abogado que fue detenido como sospechoso de amenazar de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz, se negó a declarar hoy ante la fiscal Mónica Ferrero y, a través de su representante legal, dijo que dará su versión únicamente frente al juez del caso.



Quien representa al detenido es el ex fiscal Enrique Viana, quien agregó en declaraciones a Montevideo Portal que su cliente asegura que "no hizo ningún tipo de amenaza" a Díaz.



Viana agregó que cuando el abogado detenido, de iniciales J.J.A, declare ante el juez, será además la instancia en que la defensa presentará su posición sobre si existen garantías en el caso.



El sospechoso es conocido de Díaz de la época en que ejercía como juez penal. Así lo informó el propio fiscal de Corte a la prensa.



"Lo que se me informó, que surge de la carpeta de investigaciones, es que se trata de un profesional universitario que aparentemente tiene una especie de odio hacia mí en particular, a la institución que represento y sobre todo un odio visceral hacia el nuevo sistema procesal implantado", expresó Díaz en una rueda de prensa recogida por Subrayado.



El abogado indicó que el sospechoso de realizar la amenaza tiene un enojo especial por los cambios que implementó el nuevo Código del Proceso Penal ya que su trabajo como abogado se vio presuntamente afectado.



Esa conducta aparece expresada en los audios y mensajes interceptados durante la investigación, según las fuentes consultadas por el informativo de Canal 10.



La amenaza fue recibida en noviembre a través del teléfono de la Fiscalía General de la Nación: “Somos el comando de la restauración nacional, dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”, expresó el hombre.



Ferrero, quien hoy tomó la declaración de Díaz, presentará mañana su investigación ante un juez para formalizar el caso.