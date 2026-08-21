Horóscopo del viernes 21 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Se termina la semana y hay temas que deben resolverse de la manera más oportuna. Ustedes tendrán la energía suficiente para encarar todo. Adelante.

Tauro

Luego de unos días cargados de intensidad llega el positivismo sagitariano que tanto los alegra y les aporta energía sana y positiva. Arriba.

Géminis

Se notan demasiado apurados para encarar tareas personales que fueron dejando a un lado. No se apresuren: esperen a la semana próxima.

Cáncer

Todo se realiza con más impulso del que ustedes desearían, pero es muy positivo que así sea porque tendrán un final feliz. Día agotador, pero positivo.

Leo

Se sienten cargados de buena energía y todo los lleva a estar bien con ustedes mismos. Será un día realista, optimista y con muy buen humor. Disfruten.

Virgo

No es un día para encarar tareas personales. Todo lo contrario. Busquen a Aries, Leo y Sagitario, que les brindarán la energía que necesitan para hoy.

Libra

Todo se logra con mucha energía positiva y eso los lleva a sentirse bien con quienes los rodean. No se apresuren a tomar decisiones importantes.

Horóscopo

Escorpio

Están ante una verdadera revolución lunar, con Sagitario como protagonista. Esto los impulsa a tomar decisiones rápidas, originales y cargadas de adrenalina.

Sagitario

La Luna sigue en su signo y eso los habilita a encarar cualquier tarea, porque su positivismo será clave para que todo salga de buena manera. Adelante.

Capricornio

Se termina la semana y quizás se sientan ansiosos por resolver tareas que conocen desde hace mucho tiempo. Aries, Leo y Sagitario son su mejor opción.

Acuario

Todo se arma de manera exagerada, expansiva y cargada de adrenalina, mientras su forma de hablar aporta diversión a cada situación. La pasarán genial hoy.

Piscis

Tienen trabajo pendiente para terminar, pero hoy no es el día ideal para encarar nuevos asuntos. Recién el próximo viernes podrán darles un cierre real y optimista.

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