Horóscopo del viernes 17 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Terminan la semana con mayor estabilidad y firmeza. Será un buen momento para retomar asuntos personales que habían dejado pendientes.

Tauro

Su actitud decidida les permitirá avanzar y volver a proyectar objetivos que habían quedado relegados. Confíen en lo que vienen construyendo.

Géminis

Será un día para tomar definiciones y dejar las dudas de lado. La energía de

Virgo los ayudará a encarar tareas productivas con mayor claridad.

Cáncer

Cierran la semana con determinación y capacidad de resolución. Asumirán responsabilidades que no podrán delegar, pero saldrán adelante.

Leo

Tendrán la decisión necesaria para resolver un asunto personal pendiente. Hablen con seguridad y aprovechen el impulso de esta jornada.

Virgo

La confianza en ustedes mismos será la clave del día. Si tienen una conversación importante pendiente, este será el momento ideal para encararla.

Libra

La semana termina con tranquilidad, confianza y buenos resultados. Recuerden que, en esta ocasión, menos será más.

Horóscopo

Escorpio

Se sentirán seguros de sus decisiones y encontrarán apoyo en quienes los rodean. Eviten exigir demasiado a los demás.

Sagitario

Virgo los impulsará a retomar tareas personales que venían postergando. No discutan por asuntos menores; no valdrá la pena.

Capricornio

Será una jornada clave para cerrar la semana con definiciones importantes. Tauro y Virgo serán buenos aliados para pensar en el futuro.

Acuario

Controlen los gastos, porque podrían excederse en proyectos que vienen planificando. No busquen la perfección; prioricen avanzar.

Piscis

La energía de Virgo los ayudará a actuar con mayor precisión y menos sensibilidad. Apóyense en personas de ese signo para obtener mejores resultados.

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