Horóscopo del viernes 14 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana termina y se notan algo demorados para encarar el fin de semana. Dejen fluir y busquen a Libra, que los ayudará de la mejor manera.

Tauro

Es un viernes en el que todo se resuelve de buena forma. Pueden concretar una tarea pendiente desde hace tiempo. ¡Vamos!

Géminis

Tienen más responsabilidades de las previstas. Lo mejor será esperar a mañana, cuando se sentirán más simples y prácticos. Están en un día raro.

Cáncer

Todo se logra con pasión y estabilidad. Propongan lo que quieren hacer y resultará a su favor. Mañana el panorama será diferente.

Leo

Hay temas que no pueden esperar. Propónganlos a medida que pasen los días. Hoy se sienten muy estables para seguir adelante.

Virgo

La Luna sigue en su signo y los empodera para encarar una situación pendiente. Es momento de sacarse un problema de encima.

Libra

Viernes con actividades a futuro que deben organizar muy bien, porque serán necesarias para todos. Hoy propongan y mañana realicen.

Horóscopo

Escorpio

Están intensos y lo saben. Eso los lleva a actuar con entereza pensando en el futuro. Hablen con cuidado y midan lo que dicen. Día fuerte.

Sagitario

Desde ayer sienten que todo se desarma y que las cosas no salen con libertad. Estén atentos a aquello que no les interesa.

Capricornio

No se preocupen demasiado por asuntos laborales que pueden quedar en el camino. Recién la próxima semana lograrán ponerse al día.

Acuario

Virgo los llena de tareas inusuales que no quieren encarar, mientras Piscis los emociona demasiado. Ustedes eligen con quién estar.

Piscis

Siguen nerviosos por asuntos que no pueden dejar a un lado. No discutan y esperen hasta el martes. ¡Agéndenlo!

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