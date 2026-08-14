Horóscopo del viernes 14 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
Cada signo vivirá desafíos y oportunidades únicas. Descubrí cómo alinear tu energía con el universo y sacar el máximo provecho este viernes 14 de agosto de 2026.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
La semana termina y se notan algo demorados para encarar el fin de semana. Dejen fluir y busquen a Libra, que los ayudará de la mejor manera.
Tauro
Es un viernes en el que todo se resuelve de buena forma. Pueden concretar una tarea pendiente desde hace tiempo. ¡Vamos!
Géminis
Tienen más responsabilidades de las previstas. Lo mejor será esperar a mañana, cuando se sentirán más simples y prácticos. Están en un día raro.
Cáncer
Todo se logra con pasión y estabilidad. Propongan lo que quieren hacer y resultará a su favor. Mañana el panorama será diferente.
Leo
Hay temas que no pueden esperar. Propónganlos a medida que pasen los días. Hoy se sienten muy estables para seguir adelante.
Virgo
La Luna sigue en su signo y los empodera para encarar una situación pendiente. Es momento de sacarse un problema de encima.
Libra
Viernes con actividades a futuro que deben organizar muy bien, porque serán necesarias para todos. Hoy propongan y mañana realicen.
Escorpio
Están intensos y lo saben. Eso los lleva a actuar con entereza pensando en el futuro. Hablen con cuidado y midan lo que dicen. Día fuerte.
Sagitario
Desde ayer sienten que todo se desarma y que las cosas no salen con libertad. Estén atentos a aquello que no les interesa.
Capricornio
No se preocupen demasiado por asuntos laborales que pueden quedar en el camino. Recién la próxima semana lograrán ponerse al día.
Acuario
Virgo los llena de tareas inusuales que no quieren encarar, mientras Piscis los emociona demasiado. Ustedes eligen con quién estar.
Piscis
Siguen nerviosos por asuntos que no pueden dejar a un lado. No discutan y esperen hasta el martes. ¡Agéndenlo!
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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