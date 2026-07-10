Horóscopo del viernes 10 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Día clave para evitar discusiones innecesarias. La Luna en Tauro y el ingreso de Venus en Virgo los invitan a mantener los pies sobre la tierra y actuar con serenidad.

Tauro

Siguen liderando situaciones que los rodean, y eso fortalece su confianza. No pierdan el contacto con la realidad, porque los demás prestarán especial atención a lo que digan.

Géminis

La jornada puede parecer demasiado lenta para su ritmo habitual. Tengan paciencia y enfoquen su energía en el fin de semana, podrán resolver asuntos importantes.

Cáncer

Su forma de comunicarse genera malos entendidos. Concéntrense solo en lo esencial. Hoy, Tauro y Virgo pueden brindarles el apoyo que necesitan.

Leo

Los asuntos afectivos cobrarán fuerza gracias a su claridad para expresar lo que sienten. Venus en Virgo los impulsa a actuar, mantengan la prudencia antes de tomar decisiones.

Virgo

Venus ingresa en su signo hasta el 6 de agosto. Retomen con calma y confianza todo aquello que habían dejado pendiente, especialmente en el plano afectivo.

Libra

Sus palabras pueden no ser comprendidas como esperan. Con paciencia, buena disposición y sin apresurarse, lograrán que las cosas salgan de la mejor manera.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en Tauro les recuerda la importancia de actuar con más paciencia de la habitual. Opinen solo cuando tengan plena certeza y eviten las discusiones.

Sagitario

Todo encuentra un mayor equilibrio. Las tareas avanzan con naturalidad y eso les devuelve seguridad. Será una jornada tranquila y favorable para organizarse.

Capricornio

Un asunto afectivo les dará la confianza necesaria para expresar algo que hace tiempo guardan. Si tienen una propuesta importante, es el momento indicado para plantearla.

Acuario

Su comunicación podría generar diferencias innecesarias. Por hoy, será preferible dejar los temas afectivos en segundo plano y evitar conversaciones sensibles.

Piscis

Sus sentimientos serán intensos, auténticos y llenos de energía. Hablen solo lo necesario y empiecen a planificar un viaje a partir del 23 de julio. Miren hacia adelante.

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