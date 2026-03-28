Horóscopo del sábado 28 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La Luna en Leo durante todo el fin de semana los impulsa con energía y entusiasmo. Se activa el deseo de moverse, salir y disfrutar. Buen momento para planes recreativos.

Tauro

Algunas situaciones avanzan de forma exigente, aunque ciertas definiciones quedarán para el lunes. No se apuren: respetar los tiempos será clave para evitar errores.

Géminis

Sábado con alta demanda. Conviene enfocarse en lo importante y dejar de lado lo que no suma. Prioricen y administren la energía con criterio.

Cáncer

Inician su revolución lunar con carisma y buena disposición. Están en condiciones de encarar decisiones relevantes para el entorno familiar.

Leo

Con la Luna en su signo todo el fin de semana, se sienten fortalecidos y seguros. Es una etapa propicia para hacer lo que más disfrutan y avanzar con confianza.

Virgo

La comunicación se vuelve directa y eficaz. Tienen la posibilidad de ser escuchados y comprendidos. Hablen con claridad y sostengan sus argumentos.

Libra

Es tiempo de poner límites en asuntos postergados. Ganan en firmeza y seguridad. Esa claridad les permitirá tomar decisiones sin titubeos.

Horóscopo

Escorpio

Encuentran fortaleza para avanzar, aunque algunas situaciones generan inquietud. También aparecen apoyos valiosos. Ustedes eligen con quién contar.

Sagitario

La Luna en Leo aporta la firmeza que necesitaban. Se sienten mejor con ustedes mismos y con lo que proyectan. Fin de semana favorable.

Capricornio

La jornada invita a ir a lo esencial. Recuperan credibilidad y enfoque. Menos es más: prioricen lo importante y proyecten con realismo.

Acuario

La oposición lunar puede incomodar, con situaciones que no eligen del todo. Aun así, escuchar otras miradas les aportará claridad.

Piscis

El fin de semana trae definiciones. Su forma de comunicar ayuda a ordenar climas intensos. Encuentran escucha y logran equilibrio en los vínculos.

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