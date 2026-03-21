Horóscopo del sábado 21 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El día puede resultar algo monótono pero ofrece estabilidad y energía firme. Ese clima favorece decisiones personales bien pensadas. Aprovechen esa calma.

Tauro

La Luna en su signo durante todo el fin de semana los coloca en una posición cómoda. Se sienten valorados y seguros de ustedes mismos. Disfruten el momento.

Géminis

La jornada avanza más lenta de lo que les gustaría. Esa pausa puede generar cierta inquietud. No se preocupen: el lunes traerá movimiento y oportunidades.

Cáncer

Tauro aporta estabilidad y una energía vital que los impulsa a actuar con firmeza. No es momento para dudar. Confíen en sus decisiones.

Leo

El clima del fin de semana invita a la estabilidad y a pensar en lo duradero. Hoy pueden sentirse firmes frente a decisiones importantes para el futuro.

Virgo

La Luna en Tauro durante el fin de semana refuerza la sensación de seguridad. Es un buen momento para proyectar con claridad. Escorpio podría necesitar su ayuda.

Libra

Algunos asuntos afectivos ocupan el centro del día. El entorno les genera bienestar y podría surgir la necesidad de definir algo importante.

Horóscopo

Escorpio

Tauro resulta un aliado valioso durante el fin de semana. Eviten forzar situaciones que todavía no están claras. Conviene dejar que todo siga su curso.

Sagitario

La tranquilidad domina el día y permite cerrar asuntos que venían pensando. Hoy pueden encontrar una solución personal que los deje conformes.

Capricornio

Tauro aporta apoyo mientras Escorpio genera cierta incomodidad. El clima estable del fin de semana favorece decisiones importantes para más adelante.

Acuario

Algunos proyectos pueden quedar en pausa y eso provoca momentos de mal humor pasajero. No se exijan demasiado. La compañía de Tauro puede ayudar.

Piscis

La energía del fin de semana permite actuar con seguridad. No dejan nada al azar y buscan ordenar el camino hacia lo que desean a futuro.

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