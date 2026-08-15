Horóscopo del sábado 15 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

A medida que pasen las horas pueden sentirse algo controlados, lo que podría generarles mal humor. Hablen solo lo necesario y eviten discusiones.

Tauro

El fin de semana llega con estabilidad y paciencia. Tendrán energía para encarar varias tareas a la vez. ¡Adelante!

Géminis

La Luna pasa lentamente a Libra y los ayuda a poner los pies sobre la tierra. Tendrán impulso para avanzar con asuntos personales. ¡Lindo día!

Cáncer

Todo se presenta algo inestable y pueden sentirse inseguros frente a tareas que deben resolver. Hablen poco y eviten dar opiniones apresuradas.

Leo

Tienen muchas ganas de salir, pasear y sentirse libres. Disfruten de estar con amigos que hace tiempo no ven. Será un día social y divertido.

Horóscopo

Virgo

Las primeras horas del día serán ideales para encarar asuntos personales y organizar un fin de semana armonioso. Puede aparecer cierta nostalgia.

Libra

Toda la energía está puesta en ustedes, con la Luna en su signo durante todo el fin de semana. Hagan lo que quieran, pero no protesten por tonterías.

Escorpio

Hay asuntos personales que no podrán resolver durante el fin de semana. Recién el lunes podrán comenzar. No se alteren por cuestiones menores.

Sagitario

La vida social será importante este fin de semana. La Luna en Libra los ayuda a sentirse bien con quienes los rodean. ¡Lindo día!

Capricornio

Libra los impulsa a la acción, pero ustedes no se sienten seguros y Aries está desorientado. Eviten a estos signos durante el fin de semana.

Acuario

Su espontaneidad será la clave para encarar asuntos personales que dejaron de lado. Tendrán un día entretenido y con buenas oportunidades.

Piscis

Después de unos días complicados en lo personal, llega un fin de semana con salidas y paseos. Propongan planes y disfruten. ¡Vamos!

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