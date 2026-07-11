Horóscopo del sábado 11 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Fin de semana con muchas propuestas y ganas de hacer de todo. Organícense para aprovechar el tiempo y reencontrarse con amigos a quienes hace mucho no ven.

Tauro

Comienzan un fin de semana muy activo. Dejen por un momento las obligaciones personales y anímense a conocer lugares nuevos. Cambiar de ambiente les hará bien.

Géminis

La Luna en su signo durante les dará el impulso necesario para concretar lo que se propongan. También asumirán un rol de liderazgo y marcarán el rumbo para muchos.

Cáncer

Mercurio retrógrado en su signo, hasta el 22 de julio, puede hacer que los demás duden de lo que dicen. Esperen al lunes para tratar los temas importantes.

Leo

Día ideal para darse un gusto y comprar algo que realmente les agrade. Se sentirán más seguros y cómodos con quienes los rodean. Eviten entrar en discusiones innecesarias.

Virgo

Se mostrarán activos, comunicativos y con ganas de intercambiar ideas. Podrían atravesar momentos de sensibilidad. Cambios familiares están cada vez más cerca.

Libra

Puede costarles expresar con claridad lo que piensan, aunque varios asuntos encontrarán una buena resolución. Jornada con situaciones ambiguas, mejor actuar con calma.

Horóscopo

Escorpio

Recuperarán la energía y las ganas de avanzar. Será un buen momento para retomar tareas que habían quedado pendientes. Disfruten la jornada.

Sagitario

Hay varios asuntos personales que requieren su atención. Eviten discutir por cuestiones menores y, si no logran un acuerdo, dejen la conversación para otro momento.

Capricornio

Se sentirán especialmente solidarios y elegirán con cuidado cada palabra. Recuerden que Mercurio retrógrado en Cáncer puede volverlos más sensibles e impacientes.

Acuario

Vivirán este fin de semana con entusiasmo, energía y ganas de disfrutar. Gran parte de lo que ocurra dependerá de las decisiones que ustedes tomen.

Piscis

Jornada cambiante. Tendrán opiniones sobre muchos temas, pero podrían contradecirse. Hablen solo lo necesario y eviten discusiones. La prudencia es su mejor aliada.

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