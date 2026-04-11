Horóscopo del sábado 11 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Sábado ideal para concretar una salida pendiente. Amigos acompañan y el clima favorece. Todo fluye hoy y también mañana.

Tauro

Reaparecen temas sentimentales de forma sorpresiva. No se inquieten. Hagan lo que les gusta y avancen sin miedo.

Géminis

La Luna en Acuario favorece planes y paseos. Surge lo que venían postergando. Proyecten y disfruten del movimiento.

Cáncer

Retoman tareas que habían quedado atrás. El fin de semana abre proyecciones. Resultados concretos llegarán desde el lunes.

Leo

La Luna en Acuario puede generar altibajos. Busquen apoyo en Aries o Sagitario para sostener el ánimo.

Virgo

Buen momento para una salida familiar postergada. El plan toma forma y se disfruta. Jornada ordenada y positiva.

Horóscopo

Libra

El fin de semana se orienta a vínculos y futuro. Hay autenticidad y ganas de compartir. Disfruten lo social.

Escorpio

Acuario impulsa a actuar. Leo requiere su firmeza en un tema clave. Es buen momento para iniciar algo.

Sagitario

El buen humor predomina. La Luna en Acuario abre puertas para proyectar y moverse. Confíen en ese impulso.

Capricornio

Surgen temas que ahora pueden encarar con mejor disposición. Acuario y Piscis aportan una mirada útil.

Acuario

La Luna en su signo los vuelve protagonistas. Es tiempo de hacer lo que disfrutan. Todo acompaña.

Piscis

Atiendan temas familiares pendientes. Eso ordena el inicio de semana. Con la Luna en su signo, todo fluirá mejor.

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