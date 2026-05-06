Horóscopo del miércoles 6 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se muestran ansiosos por encaminar asuntos a futuro que los entusiasman mucho. Saben que el esfuerzo tiene recompensa. Mantengan la constancia: es un buen día para avanzar.

Tauro

Después de jornadas con una Luna exigente, llega un clima más expansivo. Recuperan el optimismo y encuentran impulso para sus proyectos. Es momento de ir al frente.

Géminis

La energía de Sagitario los desordena un poco, pero Tauro aporta la paciencia que hoy escasea. Si esperan y actúan con cautela, todo puede acomodarse a su favor.

Cáncer

Tienen proyectos sólidos y cuentan con criterio para encararlos. Géminis puede dispersarlos y Sagitario los empuja a actuar. La decisión final queda en ustedes.

Leo

Se sienten seguros con lo que construyeron en los últimos días. Esa confianza les da respaldo para seguir. La jornada se perfila próspera.

Virgo

La atención se divide entre tareas que no pueden postergar. Conviene ordenar ideas y elegir con claridad. Proyectar será clave.

Libra

Un contacto inesperado con el exterior abre la puerta a un posible viaje o salida a futuro. Todo fluye con facilidad.

Horóscopo

Escorpio

Inician una revolución lunar de 28 días. El primer impulso llega desde su propio optimismo, hoy más firme y auténtico.

Sagitario

Hoy y mañana se sienten libres para asumir cualquier tarea. El entorno acompaña con amabilidad. Día ideal para proyectar y disfrutar.

Capricornio

No es el mejor momento para decisiones importantes. Conviene esperar y pensar en un fin de semana más ordenado y productivo.

Acuario

Sagitario los busca con insistencia. Puede ser la clave para resolver un tema pendiente. Hablen con claridad.

Piscis

La actividad se vive con ansiedad y algo de cansancio, pero la energía alcanza para impulsar un proyecto. Se insinúa un viaje cercano.

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