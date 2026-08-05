Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La Luna ingresa en Tauro y los ayuda a poner los pies sobre la tierra. Hoy y mañana podrán consolidar proyectos que vienen preparando desde hace tiempo. No se apuren.

Tauro

La Luna en su signo hoy y mañana, favorece el bienestar y la buena conexión con quienes los rodean. Es un gran momento para proyectar el futuro. Adelante.

Géminis

Hoy pueden sentirse más lentos de lo habitual y les costará desplegar su practicidad. Apóyense en personas de Tauro, Virgo o Capricornio para ordenar prioridades.

Cáncer

La comunicación mejora y expresarán con claridad lo que sienten. Jornada estable, con mayor comprensión por parte de quienes los acompañan. Hablen con sinceridad.

Leo

Es un día favorable para ordenar las finanzas y concretar un ahorro que vienen postergando. También podrán empezar a planificar un viaje para más adelante.

Virgo

Llega uno de los mejores días de la semana para el amor y los asuntos personales. Es tiempo de retomar vínculos o dar el primer paso en aquello que desean.

Libra

La tranquilidad y el orden comienzan a imponerse. Poco a poco recuperarán confianza y seguridad para avanzar en sus planes. Hoy todo fluye con mayor estabilidad.

Horóscopo

Escorpio

Con la Luna en Tauro, su signo opuesto, hoy y mañana convendrá medir las palabras. Una opinión mal expresada puede prestarse a confusiones. Actúen con prudencia.

Sagitario

Recuperan la confianza para retomar tareas que habían dejado pendientes. Será una etapa de avances lentos, pero firmes, tanto hoy como mañana.

Capricornio

Su capacidad para analizar cada situación se destaca más que nunca. Esa fortaleza les permitirá actuar con seguridad y aprovechar una jornada especialmente productiva.

Acuario

La mitad de la semana los encuentra firmes en sus objetivos. Tauro aporta estabilidad para avanzar, mientras que Escorpio puede generar algunas diferencias. Mantengan la calma.

Piscis

Se muestran decididos a resolver asuntos que venían postergando. También será un momento oportuno para atender temas personales que ya no admiten más espera.

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