Horóscopo del miércoles 29 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Eviten discutir por cuestiones menores. La Luna en Libra hoy y mañana puede generar confusión y llevarlos a intercambios innecesarios. Elijan pocas palabras y bien dichas.

Tauro

La jornada transcurre con orden, buenos resultados y proyección a futuro. Se destacarán por su actitud solidaria y muchos acudirán a ustedes en busca de apoyo.

Géminis

Son días propicios para organizar un paseo o viaje con amigos que hace tiempo no ven. Si hablan con claridad, lograrán buena convocatoria entre hoy y mañana.

Cáncer

Aparecen momentos de confusión que pueden derivar en errores evitables. Conviene escuchar con atención a sus amigos y no imponer ideas por ahora.

Leo

Se perciben en calma y con recursos para retomar tareas postergadas. Es un momento fértil en creatividad. Avancen con confianza en lo que saben hacer.

Virgo

Algunas tareas deberán delegarse. El cansancio pesa y, si opinan, podrían generar roces innecesarios. Esperen al viernes para intervenir con más claridad.

Libra

La Luna en su signo los mantiene activos y resolutivos. Podrán atender varios temas a la vez. Su buen humor marcará el tono de la jornada.

Horóscopo

Escorpio

Todo avanza con serenidad. Es una buena instancia para pedir aquello que hace tiempo consideran y aún no concretaron. La voluntad juega a favor.

Sagitario

Libra aporta equilibrio para bajar el tono y pensar mejor un proyecto en marcha. Busquen la opción más conveniente y sostengan la iniciativa.

Capricornio

La energía de Libra no aporta estabilidad y Aries puede alterar el ánimo. Eviten roces con esos signos durante hoy y mañana para no discutir sin sentido.

Acuario

Los asuntos se resuelven con buenos modales y mirada a futuro. Puede surgir alguna duda, pero si se apoyan en Tauro y Géminis, todo fluye mejor.

Piscis

No será el día más sensible, pero sí uno práctico y positivo. Dejen que las cosas avancen: tendrán dos opciones claras para elegir.

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