Horóscopo del miércoles 12 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Se muestran demasiado oscilantes para tomar decisiones. Lo ideal es esperar hasta la próxima semana para que las cosas ocurran como ustedes quieren.

Tauro

Están en la mitad de la semana y no logran conciliar lo que necesitan. Lo mejor será postergar las tareas que no tienen ganas de realizar. Cáncer los ayuda.

Géminis

Su comunicación no es tan fluida como necesitan para ser bien entendidos. Por eso, lo ideal es tener en cuenta que hoy hay temas que será mejor obviar.

Cáncer

Hoy comienza Marte, el planeta del trabajo, en su signo y permanecerá allí hasta el 28 de setiembre. Hay posibilidades de encarar nuevas tareas a futuro. ¡Vamos que se puede!

Leo

La Luna sigue en su signo, pero puede llevarlos a sentirse algo nerviosos y, sobre todo, con dominio para realizar tareas importantes. ¡Encaren!

Virgo

Es un día previo a tomar una resolución importante. Cáncer y Leo son sus mejores opciones para encaminar temas personales. ¡Adelante!

Libra

Aunque pueden mostrarse algo autoritarios de más, es importante tener en cuenta que todo fluirá a partir del fin de semana. ¡Proyéctense!

Horóscopo

Escorpio

Se sienten demasiado exigidos, pero algunas tareas laborales se irán favoreciendo con el paso de los días. Encarar cambios a futuro les hará bien.

Sagitario

Se muestran muy emocionados y, a la vez, fuertes y decididos gracias a la Luna en Leo. Hay temas familiares que irán encarando con el tiempo.

Capricornio

No es el mejor día para cambiar de trabajo ni para encarar tareas laborales que han dejado de lado. Si pueden hacer una salida en familia, será mucho mejor.

Acuario

Desde ayer vienen rezongando por tonterías y hoy la Luna sigue en su opuesto Leo. Lo que les queda es esperar hasta el fin de semana.

Piscis

Es un día previo a una decisión importante que solo ustedes pueden encarar. La familia los necesita y ustedes ayudarán de la mejor manera. Tómense licencia.

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