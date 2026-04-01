Horóscopo del miércoles 1 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El mes arranca con asuntos que no admiten más postergaciones. Decidan y avancen. Libra es un aliado clave para evitar conflictos y proyectarse con mayor claridad.

Tauro

Se muestran dudosos por momentos, con cierta oscilación. Aun así, es un buen día para retomar temas personales que quedaron en pausa. Den el paso y confíen en su proceso.

Géminis

Comienzan el mes con energía social en alza. Surgen planes, encuentros y ganas de reactivar vínculos con amistades que hace tiempo no ven. Anímense a disfrutar.

Cáncer

La firmeza no será protagonista. Las dudas pesan más de lo habitual y pueden generar inseguridad tanto hoy como mañana. Bajen el ritmo y busquen calma interior.

Leo

Abril se inicia con múltiples ideas y proyectos que los entusiasman. Aries puede generar cierta confusión, mientras que Libra aporta equilibrio. Elijan bien sus compañías.

Virgo

El mes comienza con varios temas a proyectar. Avancen paso a paso y eviten tensionarse por lo que aún no toma la forma esperada. La paciencia será su mejor aliada.

Libra

Con la Luna en su signo hoy y mañana, sienten que muchas responsabilidades recaen en ustedes. Eviten apurarse y busquen apoyo en Acuario para ordenar mejor las cargas.

Horóscopo

Escorpio

Cuentan con energía, pero la sensación de firmeza llegará recién hacia el viernes. Mientras tanto, conviene bajar la ansiedad y sostener un ritmo más equilibrado.

Sagitario

Abril se presenta favorable, aunque días como hoy pueden dejarlos con cierta sensación de desajuste. Eviten la crítica y enfoquen la energía en mejorar el rumbo.

Capricornio

La inestabilidad emocional puede traducirse en malhumor pasajero. Lo más conveniente es postergar decisiones importantes para el viernes, cuando recuperen seguridad.

Acuario

La Luna en Libra favorece el vínculo con los demás y genera un clima de armonía. No dejen pasar la jornada sin aprovechar ese bienestar compartido.

Piscis

Tras días complejos en lo personal, la influencia de Libra aporta alivio y mayor serenidad. Se abre un escenario más amable: proyecten y avancen con confianza.

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