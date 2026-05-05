Horóscopo del martes 5 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 5 de mayo. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.

Susana Garbuyo
05/05/2026, 00:01
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Mantienen un ritmo acelerado en varios momentos del día. Es una buena instancia para planificar un viaje pendiente y darle forma concreta. Sagitario aporta impulso.

Tauro

Aunque su naturaleza es firme, hoy aparecen dudas. No fuercen definiciones. Mañana el panorama se ordena y podrán avanzar con mayor seguridad.

Géminis

Siguen muy activos, con múltiples ideas en simultáneo. Para equilibrarse, busquen el apoyo de Sagitario y Tauro. Les ayudará a enfocarse mejor.

Cáncer

Están en la antesala de un cambio personal relevante. Conviene resolver hoy lo posible para que mañana encuentren un escenario más claro y disfrutable.

Leo

Jornada clave para retomar un tema personal pendiente. Hablen con firmeza y optimismo. No posterguen: hoy tienen la oportunidad de avanzar.

Virgo

La ansiedad puede jugar en contra y generar enojo interno. Eviten exigirse de más. Lo que necesiten proyectar tendrá mejor resultado mañana.

Libra

Día positivo para impulsar proyectos personales con convicción. Se muestran creíbles y seguros. Aprovechen hoy, ya que mañana el clima será distinto.

Escorpio

La sensación de no ser comprendidos genera inseguridad. No es momento de forzar nada. Si esperan a mañana, todo se ordena. Capricornio puede ser apoyo.

Sagitario

La Luna en su signo refuerza la confianza y el optimismo. Avancen, pero sin excesos. Eviten exagerar y no dejen todo para mañana.

Capricornio

Se acercan a un cambio personal importante. Las tareas que proyectan encuentran buen cauce. Permítanse actuar con mayor espontaneidad.

Acuario

Siguen dando vueltas a temas pendientes. No es momento de apurarse. El viernes será más propicio para concretar lo que vienen pensando.

Piscis

Se sienten confiados para avanzar con ideas que arrastran hace tiempo. Es una semana clave para definir objetivos a futuro.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

