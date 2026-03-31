Horóscopo del martes 31 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El mes cierra con asuntos que deben resolverse hoy mismo. Tomen recaudos y no posterguen decisiones: la jornada es clave y mañana el escenario será distinto.

Tauro

El ingreso de Venus en su signo, hasta el 24 de abril, fortalece la seguridad en el plano afectivo. Se abren oportunidades para avanzar con confianza.

Géminis

Hay temas que aún no encuentran rumbo. Conviene esperar a mañana, cuando recuperen soltura social. Hoy el clima resulta más exigente y estructurado.

Cáncer

Las demandas externas se intensifican y pueden resultar abrumadoras. Aun así, aparece una señal positiva en el plano emocional. Manténganse atentos.

Leo

El entusiasmo se ve limitado por ciertas restricciones. No es el mejor día para opinar. Mañana traerá mayor distensión y ligereza en los vínculos.

Virgo

La Luna en su signo sostiene un ritmo alto de trabajo. Hay tareas que no admiten demora. Orden y compromiso serán clave para cerrar el mes con solidez.

Libra

Conviene enfocarse en terminar bien el mes y evitar dispersión. Mañana el clima mejora. La energía disponible hoy pide paciencia y equilibrio.

Escorpio

La influencia de Venus en Tauro puede generar roces pasajeros en vínculos cercanos. Dosifiquen la intensidad y prioricen el diálogo.

Sagitario

Se muestran más calmos y organizados frente a un cierre exigente. Hay responsabilidades que apuntan al futuro. Proyecten con realismo.

Horóscopo

Capricornio

El plano afectivo mejora de forma notoria. Es un momento propicio para iniciar un vínculo o consolidar compromisos existentes.

Acuario

Actúan con integridad y coherencia. La influencia de Tauro ayuda a tomar decisiones más concretas y a sostener una base firme.

Piscis

El cansancio se hace sentir frente a definiciones pendientes. Buscar apoyo en personas prácticas puede aportar claridad y alivio.

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